《台股攻略－馮偉明》權值股低迷，台股微升２點收市

《台股攻略》昨晚（１７日）美股收跌，科技股持續被拋售，拖累台股表現弱勢。加權指數

今日（１８日）在高位遇上沽壓，升幅收窄，最終收１２８７５點，微升２點，成交金額為新台

幣２００８億元。

電子權值股普遍表現疲弱。台積電除凈後股價持續下跌，收新台幣４４４元，跌新台幣

４﹒５０元。大立光失守新台幣３５００元關口，收新台幣３４９０元，跌新台幣１０元。鴻海

於前收市價附近徘徊，收新台幣７７﹒６０元，跌新台幣０﹒５０元。聯發科今日重上新台幣

６００元之上，收新台幣６１１元，升新台幣１２元。聯電收新台幣２５﹒８０元，升新台幣

０﹒０５元。資金今日回流傳產股，相關股份表現亮麗。汽車股方面，和泰車、英利─ＫＹ及吉

茂在資金支持下，分別升３％至４％。造紙股方面，士紙收市大升超過６％，正隆及永豐餘分別

升１％及２％，而華紙及榮成於開市中段亦在前收市價之上整理。由於聚氯乙烯（ＰＶＣ）及乙

烯－醋酸乙烯酯（ＥＶＡ）等產品價格上漲，台塑四寶股價回升，台塑及台化今日股價升２％至

３％，而南亞及台塑化亦升超過１％。

美聯儲公布議息結果後，股票市場未見有太大反應，台股１２９００至１３０００點阻力不

輕，加上市場觀望美國四期結算，預料下周走勢將明朗化。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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