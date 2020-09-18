《台股攻略－馮偉明》權值股低迷，台股微升２點收市

《台股攻略》昨晚（１７日）美股收跌，科技股持續被拋售，拖累台股表現弱勢。加權指數
今日（１８日）在高位遇上沽壓，升幅收窄，最終收１２８７５點，微升２點，成交金額為新台
幣２００８億元。
電子權值股普遍表現疲弱。台積電除凈後股價持續下跌，收新台幣４４４元，跌新台幣
４﹒５０元。大立光失守新台幣３５００元關口，收新台幣３４９０元，跌新台幣１０元。鴻海
於前收市價附近徘徊，收新台幣７７﹒６０元，跌新台幣０﹒５０元。聯發科今日重上新台幣
６００元之上，收新台幣６１１元，升新台幣１２元。聯電收新台幣２５﹒８０元，升新台幣
０﹒０５元。資金今日回流傳產股，相關股份表現亮麗。汽車股方面，和泰車、英利─ＫＹ及吉
茂在資金支持下，分別升３％至４％。造紙股方面，士紙收市大升超過６％，正隆及永豐餘分別
升１％及２％，而華紙及榮成於開市中段亦在前收市價之上整理。由於聚氯乙烯（ＰＶＣ）及乙
烯－醋酸乙烯酯（ＥＶＡ）等產品價格上漲，台塑四寶股價回升，台塑及台化今日股價升２％至
３％，而南亞及台塑化亦升超過１％。
美聯儲公布議息結果後，股票市場未見有太大反應，台股１２９００至１３０００點阻力不
輕，加上市場觀望美國四期結算，預料下周走勢將明朗化。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android