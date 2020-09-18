《談國論企－黎偉成》油氣電８份續增顯需求日殷

《談國論企》中國規模以上的原油、電力等能源產量，於２０２０年８月份的同比加快增長

，而天然氣產量即使有所放緩，但１－８月份的增產情況尚穩，而油氣進口更保持快速增長，意

味新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情防控達效使復工復產復商復市，促內需逐步轉殷，整體國民

經濟在三季度以至下半年重新納入穩中有進的良性成長軌道。



＊油價低少產增進口強加工策略明智＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２０年８月份能源生產情況》的資料，規模以上能源工

業生產中的四個大項，於是月份的生產和進口情況，續有不同程度改善：

惹人注目的，當然是（一）原油的生產與進口穩增，其中（Ｉ）生產於２０２０年８月份達

１６６５萬噸同比增長２﹒３％，較７月份１６４６萬噸增０﹒６％多增１﹒７個百分點，和相

對於２０１９年８月份１６１８萬噸的１％升幅高１﹒９３個百分點；此使２０２０年１－８月

份累計１﹒３億噸所增的１﹒５％，比１－７月份的升幅高０﹒１個百分點，相對於上年同期的

１％高０﹒５個百分點。

由是可見，原油生產於二季度起保持穩定較快的增長，乃因（ｉ）中國自３月起就控疫取得

預期良性成效的復工復產復商復市，促經濟於８月份基本確立處於穩步復甦佳態，故不斷增加特

別是原油的各種能源的需求，是自然而然之事。

和（ｉｉ）油價相對於去年還是較為便宜：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２０年８月２８

日每桶４５﹒２２美元，即使較７月３１日的４３﹒１３美元增長４﹒３％，但此相對２０１９

年８月３０日每桶價６１美元，同比回落１５﹒７８美元或２５﹒８６％。

油企價低，促（ＩＩ）進口原油保持快增，意味市場對石油及石油產品的需求不弱：於

２０２０年８月份所進口的原油４７４８萬噸，同比增長１２﹒６％，較對上一個月少增

１２﹒４個百分點，因７月份進口原油５１２９萬噸增２５％、６月份５３１８萬噸增

３４﹒４％和５月份４７９７萬噸升１９﹒２％，四連升大幅上升，明確扭轉４月份回落

７﹒５％之況，更使１－８月份的進口量累計３﹒７億噸，同比上升１２﹒１％，較上半年的

９﹒９％和一季季度的５％升幅明顯加快。

和（ＩＩＩ）加工原油，續保穩定較快的增產，於２０２０年８月的加工量為５９４７萬噸

，同比增長９﹒２％，使１－８月份累計達４﹒４億噸同比增長持平於１－７月份的３﹒２％，

而１－６月份３﹒２億噸增０﹒６％，和１－３月份則減４﹒６％。

至於（二）天然氣，亦有相對較快的增長：（１）產量於２０２０年８月份達１４２億噸同

比增長３﹒７％，與７月份所增４﹒８％，無疑明顯低於６月份１５２億立方米所增１１﹒３％

，但１－８月份累計１２２５億立方米同比增８﹒８％。

和進口天然氣於８月份達９３６萬噸，同比增長１２﹒３％，使前８個月累計６５０７萬噸

的增幅提升至３﹒３％，亦見市場對天然氣的需求有所增加。

國家最近多年政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗用的重點，產量速增，

顯政策取得預期良性成效。



＊油氣電煤增產乃供未來耗用當屬佳兆＊



再看（三）電力行業，發電量於２０２０年８月份達７２３８億千瓦時同比增６﹒８％，比

７月份６８０１億千瓦時所增長１﹒９％高４﹒９個百分點，而２０１９年同期６６８２億千瓦

時所升的１﹒７％多增４﹒１個百分點，使２０２０年１－８月份累計發電量４﹒７７２８萬億

千瓦時的同比增０﹒３％而１－７月份則減少０﹒９％，初呈跌轉升，其中火力發電於７月份減

０﹒７％，而核電升０﹒９％。

即使（四）原煤，生產在２０２０年８月份達３﹒３萬億噸同比仍減０﹒１％，卻比７月份

達３﹒２億噸的３﹒７％降幅少減３﹒６個百分點，使１－８月份累計２４﹒５億噸同比減

０﹒１％。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示

性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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