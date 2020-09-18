《午市前瞻》憂美國再有針對中國行動，港股難升２４２００暫支持

《經濟通通訊社１８日專訊》美國科技股未止跌，隔晚美股反覆向下，加上今晚四期結算，

市場觀望氣氛仍濃。恆指兩日累挫近４００點後，今早反覆靠穩。港股高開４０點，報

２４３８１，曾倒跌４５點，報２４２９５，其後隨Ａ股反彈，暫時見最多升１２１點，報

２４４６２，仍然受制１００天線（約２４６８７）。恆生指數半日收報２４４１６，升７５點

或升０﹒３１％，主板成交５３６﹒９２億元。國企指數報９７６８，升３６點或升０﹒３７％

。

內地Ａ股造好，上證綜合指數報３２８９，升１８﹒點或升０﹒５７％；深證成份指數報

１３０６９，升５４點或升０﹒４２％。交投保持低迷，兩市半日成交４１６２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）昨日再創金融海嘯後新低，今早反彈０﹒４９％，報

３１﹒０５元；港交所（００３８８）升０﹒３８％，報３７１﹒４元；友邦（０１２９９）升

１﹒３９％，報８０﹒１５元；中移動（００９４１）跌０﹒１９％，報５２﹒３元。藥明生物

（０２２６９）升３﹒２４％，報１９１元；為半日表現最好藍籌。



＊小米反彈逾２％，中資金融股撐市＊



騰訊（００７００）投資於美國遊戲公司，據報被美國安全審查，股價今早受壓，跌

１﹒６１％，報５１８﹒５元；限制大市升幅。美團（０３６９０）挫１﹒４１％，報

２３７﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）無升跌，報２６７﹒８元；昨日捱沽的小米

（０１８１０）升２﹒３５％，報２１﹒８元。外電報道，京東健康最快本月向聯交所遞交上市

申請，計劃集資最少１０億美元（約７８億港元）。京東（０９６１８）升１﹒８８％，報

２９２﹒４元。

本周累計有６２００億元人民幣逆回購到期，以及有２０００億元民幣中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，另有人行本周４８００億元民幣逆回購操作和 ６０００億元民幣ＭＬＦ操作

，全口徑計，公開市場本周實現淨投放２６００億元民幣。中資金融股造好，建行

（００９３９）升０﹒９４％，報５﹒３５元；中行（０３９８８）升０﹒８％，報２﹒５２元

；農行（０１２８８）升１﹒２％，報２﹒５４元。保險股支撐恆指，平保（０２３１８）升

１﹒４７％，報８２﹒９５元；國壽（０２６２８）升２﹒１４％，報１８﹒１４元；中國太保

（０２６０１）升２﹒９３％，報２２﹒８５元；新華保險（０１３３６）升４﹒５２％，報

３１﹒２５元。

涉及限聚令等的社交距離措施今日（１８日）放寬，多個處所可重開。部分餐飲股有追捧，

大家樂（００３４１）升０﹒３６％，報１６﹒７６元；大快活（０００５２）升１﹒５％，報

１８﹒９６元；太興集團（０６８１１）升１﹒８％，報１﹒７元；翠華控股（０１３１４）升

１﹒５９％，報０﹒３２元。



＊百濟神州破頂，體育用品股向上＊



百濟神州（０６１６０）將公布研發數據，並稱試驗結果十分理想，股價應聲抽上，最高見

過１５９﹒６元，飆１１﹒９５％，報１６６﹒８元。君實生物（０１８７７）旗下藥物，獲美

國ＦＤＡ頒發孤兒藥資格認定，半日升３﹒９％，報５１﹒９元。復宏漢霖（０２６９６）將在

即將召開的２０２０年ＣＳＣＯ學術年會上發表ＨＬＸ０４貝伐珠單抗注射液的３期臨床研究數

據，半日收揚４﹒８７％，報５０﹒６５元。

富時羅素指數調整今日收市後生效，富時中國５０指數加入比亞迪（０１２１１）、中芯國

際（００９８１）及藥明生物（０２２６９）。比亞迪升０﹒０９％，報１０９﹒８元；中芯國

際升１﹒５５％，報２０﹒２５元。另外剔出中國燃氣（００３８４）、中鐵建（０１１８６）

及財險（０２３２８），有關變動在本月１８日收市後生效。中國燃氣升０﹒７％，報２１﹒７

元；中國鐵建升１﹒４５％，報５﹒６１元；中國財險升０﹒１７％，報５﹒７４元。

體育用品股向上，李寧（０２３３１）升３﹒３％，破頂高見３６元，半日升３﹒１７％，

報３５﹒８５元；安踏體育（０２０２０）升３﹒４１％，報８０﹒３５元；裕元集團

（００５５１）跌０﹒３２％，報１２﹒５８元；滔搏（０６１１０）升１﹒５％，報１０﹒１

２元。惟特步國際（０１３６８）跌０﹒４２％，報２﹒３６元。



＊連敬涵：股市風險高勿加注，新錢只抽新股＊



今晚為美股四期結算日，港股今日早市維持上下波動格局，勤豐證券資產管理董事總經理連

敬涵向《經濟通通訊社》表示，港股現時無明確方向，主要是１１月美國總統大選消息影響，市

場憂慮美方再有行動對付中國，因此港股不會大升亦不會大跌，而２４２００點支持力暫仍足夠

。

他認為，現時買入股票的風險高，呼籲投資者勿再加注，即使有新錢亦抽新股為佳。

京東（０９６１８）旗下京東健康最快本月向聯交所遞交上市申請，計劃集資最少１０億美

元，連敬涵認為網上醫療股炒風已過，京東健康缺乏疫情消息提振，亦預期相關消息無助京東股

價。而科指整體調整仍然未完，主要受累美股納指仍有下跌空間，以及重磅個股基本因素拖累，

如小米遭股東減持，美團（０３６９０）估值過高等。（ｃａ、ｎｓ）

