《美元走勢－羅明立》美匯９４重要阻力位前沽壓仍大

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０４﹒８７ １０４﹒６７ １０４﹒６８

歐元╱美元 １﹒１８６６ １﹒１８４３ １﹒１８６５

英鎊╱美元 １﹒２９９３ １﹒２９４１ １﹒２９７３

美元╱瑞郎 ０﹒９０９３ ０﹒９０７６ ０﹒９０８０

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９５ ７﹒７４９８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國勞工部公布，截至９月１２日當周，首次申領失業救濟人數達８６萬人，

按周減少３﹒３萬，但略高於預期的８５萬人次。另外，美國８月新屋開工總數達１４１﹒６萬

戶，略低於預期的１４７﹒８萬間；同期，營建許可達１４７萬間，亦低於預期的１５１﹒２萬

間。不過，９月費城聯儲製造業指數為１５，符合市場預期。美匯指數逼近５０天線９３﹒６５

後顯著回落，反映９４重要阻力位前沽壓仍大，而且市場缺乏推動美元破位上升的消息，技術走

勢仍然主導市況。



＊１﹒１７００仍是歐元短期好淡分水嶺＊



英倫銀行全體貨幣政策委員決定維持利率於０﹒１％不變，亦維持７４５０億英鎊的資產購

買規模，符合預期。央行聲明指，除非有明確證據顯示，當地於消除閒置產能及實現可持續的

２％通脹目標方面取得了重大進展，否則不打算收緊貨幣政策。另外，央行最快將於１１月檢討

可行的政策行動。現市場普遍相信英倫銀行最快將本年１１月擴大買債規模達５００億英鎊，而

一旦出現「無序脫歐」情況，英倫銀行可能明年初實行負利率政策。英鎊於議息後跌回

１﹒２８５０附近再上試１﹒３０，跟歐盟談判的不利因素暫時不足以推動英鎊進一步下跌，但

１﹒３０００╱５０阻力大，仍可高位做空。

歐元在５０天線１﹒１７５０附近強勁反彈，１﹒１７００仍然是短期好淡分水嶺，估計會

維持區間震盪，上方阻力１﹒１９２０，好友暫時只宜低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８８０ １﹒１７６０ １﹒１９３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０００ １﹒２８５０ １﹒３０６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

