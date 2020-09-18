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即市新聞

18/09/2020 16:22

《美元走勢－羅明立》美匯９４重要阻力位前沽壓仍大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒８７　　　１０４﹒６７　　　１０４﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８６６　　　１﹒１８４３　　　１﹒１８６５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９９３　　　１﹒２９４１　　　１﹒２９７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０９３　　　０﹒９０７６　　　０﹒９０８０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９５　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國勞工部公布，截至９月１２日當周，首次申領失業救濟人數達８６萬人，
按周減少３﹒３萬，但略高於預期的８５萬人次。另外，美國８月新屋開工總數達１４１﹒６萬
戶，略低於預期的１４７﹒８萬間；同期，營建許可達１４７萬間，亦低於預期的１５１﹒２萬
間。不過，９月費城聯儲製造業指數為１５，符合市場預期。美匯指數逼近５０天線９３﹒６５
後顯著回落，反映９４重要阻力位前沽壓仍大，而且市場缺乏推動美元破位上升的消息，技術走
勢仍然主導市況。
　
＊１﹒１７００仍是歐元短期好淡分水嶺＊
　
　　英倫銀行全體貨幣政策委員決定維持利率於０﹒１％不變，亦維持７４５０億英鎊的資產購
買規模，符合預期。央行聲明指，除非有明確證據顯示，當地於消除閒置產能及實現可持續的
２％通脹目標方面取得了重大進展，否則不打算收緊貨幣政策。另外，央行最快將於１１月檢討
可行的政策行動。現市場普遍相信英倫銀行最快將本年１１月擴大買債規模達５００億英鎊，而
一旦出現「無序脫歐」情況，英倫銀行可能明年初實行負利率政策。英鎊於議息後跌回
１﹒２８５０附近再上試１﹒３０，跟歐盟談判的不利因素暫時不足以推動英鎊進一步下跌，但
１﹒３０００╱５０阻力大，仍可高位做空。
　　歐元在５０天線１﹒１７５０附近強勁反彈，１﹒１７００仍然是短期好淡分水嶺，估計會
維持區間震盪，上方阻力１﹒１９２０，好友暫時只宜低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８８０　　　１﹒１７６０　　　１﹒１９３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒２８５０　　　１﹒３０６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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