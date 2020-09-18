李嘉誠及李澤鉅再斥２４６５萬元增持長實６０萬股

《經濟通通訊社１８日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再度增持長實
（０１１１３）股權。李嘉誠基金會於９月１４日、１６日及１７日，分別以平均價每股
４１﹒０４８８元、４１﹒３２元及４０﹒８７７５元購入長實共６０萬股，涉資２４６４﹒９
萬元。
於增持後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒５４％增至３５﹒５６％；李澤鉅則由
３５﹒６１％增至３５﹒６２％。（ｂｉ）
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