李嘉誠及李澤鉅再斥２４６５萬元增持長實６０萬股

《經濟通通訊社１８日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再度增持長實

（０１１１３）股權。李嘉誠基金會於９月１４日、１６日及１７日，分別以平均價每股

４１﹒０４８８元、４１﹒３２元及４０﹒８７７５元購入長實共６０萬股，涉資２４６４﹒９

萬元。

於增持後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒５４％增至３５﹒５６％；李澤鉅則由

３５﹒６１％增至３５﹒６２％。（ｂｉ）

