《港元匯率》金管局再向市場注資５４﹒２５億港元

《經濟通通訊社１８日專訊》港元匯價在本港傍晚時段，再觸及７﹒７５強方兌換保證價，

金管局因此承接約７億美元沽盤，向市場注入５４﹒２５億港元，令本港銀行體系總結餘在下周

二（２２日）增至２２１３﹒４２億港元。

雖然金管局接連入市干預，但港匯始終居高不下，最新仍報７﹒７５００兌１美元。

（ｃｌ）

