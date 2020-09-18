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18/09/2020 17:26

《港元匯率》金管局再向市場注資５４﹒２５億港元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港元匯價在本港傍晚時段，再觸及７﹒７５強方兌換保證價，
金管局因此承接約７億美元沽盤，向市場注入５４﹒２５億港元，令本港銀行體系總結餘在下周
二（２２日）增至２２１３﹒４２億港元。
　　雖然金管局接連入市干預，但港匯始終居高不下，最新仍報７﹒７５００兌１美元。
（ｃｌ）

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