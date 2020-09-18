《再戰明天》下周關注鮑威爾出席參眾兩院聽證會和英央行總裁演講

《經濟通通訊社１８日專訊》下周關注美聯儲主席鮑威爾出席參眾兩院聽證會，匯報美聯儲

對疫情的應對、救濟和經濟安全法的季度實施情況；英倫銀行總裁貝利在一場網上會議發表演講

。



＊美聯儲就社區再投資法規則制定舉行公開討論會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（２１日）晚上１０：００ｐｍ，美聯儲就社區再

投資法規則制定事宜舉行公開的網上討論會。同時間，德國經濟部長阿爾特邁爾主持歐盟貿易部

長會議，重點為鋼鐵行業的未來，隨後與歐盟執委會副主席東布洛夫斯基舉行聯合記者會

（１０：１５ｐｍ）

２：４５ｐｍ，歐盟貿易部長舉行非正式會議，討論當前從歐美關係到世界貿易組織

（ＷＴＯ）的貿易議題。



＊美國公布８月芝加哥儲行全國活動指數＊



下周一日本股市假期休市。

在數據方面，下周一下午４：３０ｐｍ，本港公布８月綜合消費物價指數，年率跌幅料由

２﹒３％收窄至１﹒９％。８：３０ｐｍ，美國公布８月芝加哥儲行全國活動指數，料維持於

１﹒１８。



＊中國資源交通派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：中國資源交通（００２６９）和鮮馳達控股

（０１１７５）。（ｈｏ）

