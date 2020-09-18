《小傳日記》內險佬炒上，生科股齊揚；魚缸現反彈，十天線仍難

《小傳日記》花旗國科技股未止跌，加上今晚係「四巫日」，大家都諗住睇定啲，孖屐情緒

唔穩定，美股三大指數下跌，納指跑輸，不過香江魚缸唔跟足，加上Ａ場又回穩，大市跌兩日後

回升，高開４０點後曾倒跌４５點，見２４２９５點全日低位，之後反彈。下午Ａ場急升，帶動

港股升破上午高位，最多升１６０點，高見２４５０１。不過１０日線（２４５３４點）阻力唔

細。最終收報２４４５５，升１１４點或升近半巴仙，主板成交１４４０﹒８８億銀。國企指數

報９８０３，升７０點或升近１巴仙。恆生科技指數收報７３７１點，升７０點或升近１巴仙。

Ａ股表現精神，上證綜合指數報３３３８，升６７點或升逾２巴仙；深證成份指數報

１３２４９，升２２９點或升近２巴仙，兩市成交達８３５７億人仔，增近一成一。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌咗兩日終於識彈，升０﹒１６％，報３０﹒９５銀

；ＡＩＡ（０１２９９）跳起逾１巴仙，報８０銀。生發發（００３８８）揚近１巴仙，報３

７２﹒６銀。建行（００９３９）揚近半巴仙，報５﹒３２銀；神州移動（００９４１）升一格

，報５２﹒４５銀；中聯通（００７６２）飛起近半成，報５﹒７３銀；係全日表現最好藍戰士

。藥明（０２２６９）獲富時羅素收市後納入富時中國５０指數，收揚逾３巴仙，報１９１﹒１

銀。



＊神州再放水內險向上隊，科指有起色小米彈積極＊



神州呢個禮拜放水多咗，全口徑計，公開市場實現淨投放２６００億人仔，保險佬表現自然

標青，國壽（０２６２８）走高近半成，報１８﹒５６銀；平保（０２３１８）揚逾２巴仙，報

８３﹒７銀係撐起大市功臣。新華保險（０１３３６）飆升逾７巴仙，報３２銀；太保

（０２６０１）漲逾４巴仙，報２３﹒１５銀；眾安在線（０６０６０）漲近３巴仙，報

４４﹒７５銀。

至於噚日跌得最多小米（０１８１０）今日識得反彈，起飛近４巴仙，報２２﹒０５銀。有

消息話ＱＱ（００７００）投資花旗遊戲商ｅｐｉｃ受到審查，須知道就算侵侵暫時放過微信，

唔等於完全放過騰訊，ＱＱ腳軟近半巴仙，報５２５銀限制大市升幅。美團（０３６９０）彈高

近半巴仙，報２４１﹒６銀；阿里巴巴（０９９８８）揚近１巴仙，報２６９﹒６銀。外電報道

，京東健康最快本月向聯交所遞交上市申請，計劃集資最少１０億美元（約７８億港元）。京東

（０９６１８）抽高近２巴仙，報２９１﹒８銀。



＊美國生科好百濟神州掃，體品將爆發李寧向上殺＊



隔晚見美股啲生物科技佬走勢幾好，再加埋喺全球科學與生命健康論壇度，科技部部長王志

剛話，依家已經有１１款新冠疫苗進入臨床試驗階段，香江生物科技佬齊齊贈興！百濟神州

（０６１６０）飆逾１２巴仙，報１６７銀；維亞生物（０１８７３）彈起近８巴仙，報９﹒７

銀；復宏漢霖（０２６９６）乳腺癌ＨＬＸ０２與原研曲妥珠單抗在ＨＥＲ２嘅療效、安全性同

藥代動力學相當，踼高近４巴仙，報５０﹒０５銀；君實生物（０１８７７）鏟高逾４巴仙，報

５２﹒０５銀；藥明（０２２６９）起哄升逾３巴仙，報１９１﹒１銀。

神州體育總局經濟司最近話，「十四五」時期為神州體育產業轉型升級的關鍵期，期間仲會

迎來新一輪嘅黃金發展期，體品佬今日造好，安踏（０２０２０）踼高近４巴仙，報８０﹒６５

銀；李寧（０２３３１）彈起近７巴仙，報３７﹒０５銀；滔搏（０６１１０）起哄升近３巴仙

，報１０﹒２４銀；申洲（０２３１３）微升近１巴仙，報１２９﹒４銀；特步（０１３６８）

升一格，報２﹒３８銀。



＊ＴＥＳＬＡ電池日車佬升到凸，光伏價又升光伏佬最醒＊



ＴＥＳＬＡ將會喺下個星期二舉行電池日，瑞銀估計，特斯拉會喺新乾電極電池技術上有重

要展示，鞏固特斯拉未來幾年喺成本和技術方面嘅領先地位，電動車佬齊齊開ｐａｒｔｙ，比亞

迪股份（０１２１１）輕跳近１巴仙，報１１０﹒５銀；贛鋒鋰業（０１７７２）漲逾１０巴仙

報４４﹒０５銀；雅迪控股（０１５８５）跳高近３巴仙，報１１﹒５４銀；恆大汽車

（００７０８）話要發Ａ股去科創板上市，收跪４巴仙，報２４銀。

光伏玻璃佬最近非常強勢！有神州券商話光伏玻璃價格自９月起又上調，當然利好光伏佬！

福萊特玻璃（０６８６５）飆逾一成，報１７﹒３４銀；信義光能（００９６８）踼高逾４巴仙

，報１０﹒３８銀；保利協鑫能源（０３８００）碌低近２巴仙，報０﹒３銀；超威動力

（００９５１）無咗逾２巴仙，報２﹒９７銀。周末愉快，請請！



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