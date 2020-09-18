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18/09/2020 10:46

《真知灼見－溫灼培》英倫銀行提負息可能性

　　《真知灼見》儘管於昨晚（１７日）議息會上，英倫銀行指英經濟表現較預期理想，但仍不
忘警告市場該行有推負息的可能性。面對疫情對經濟帶來的損害，加上年底「脫歐」對英經濟後
帶來的風險，英倫銀行昨晚揚言已準備推更多寬鬆貨幣政策。更指出，曾於會上討論了如經濟轉
差就如何有效執行負息的可能性。據英鎊利率期貨價格變化顯示，現市場估計於今年１２月的議
息會，英倫銀行有八成機會推負息，而到明年２月，市場估負息機會更是共識。一點必須理解，
現時英國息率只為０﹒１％，所以相距負息只是一步之差。
　
　　對於市場估計英倫銀行１２月推負息也有其道理。現在英國與歐盟的脫歐安排談判基本上是
陷入僵局，很大機會到今年底當英國正式離開，雙方也不會有協議。當英國在無協議下脫歐，這
對英經濟衝擊可謂相當大。相信正為此因，市場估計英倫銀行要於１２月減息，並借助負息的負
面情緒把英鎊大幅度壓低以為英出口尋出路。不過，由於現距離年底仍有數月，不能排除談判出
現轉變可能性，其至英國可能延脫歐過渡期的可能性。相信這解釋了為何市場未有大舉沽鎊原因
。今早（１８日）所見，英鎊匯價變動不大，繼續穩守略低於１﹒３０美元之下水平。筆者再次
重申立場，惟當英國延脫歐，延得愈長愈有利英鎊匯價保持於１﹒３０美元之上。因這一切意味
英國將保持一切狀況不變。相反，如英國年底正式脫歐，不論有協議或無協議，筆者也會看淡英
鎊，預期有機會回落至１﹒２０美元水平。主要是認為英國不會在歐盟手中取得理想協議，離歐
後英國經濟將受重大衝擊。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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