《鍾之日記》騰訊存隱憂，內險發力撐

《鍾之日記》９月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場觀望今日美股「四期結算日」，港股受惠於Ａ股帶動反覆造好，收市走高終止兩連跌。

恆指今早高開４０點，一度升１６０點高見２４５０１，全日最終收報２４４５５，升１１４點

或升０﹒４７％，主板成交１４４０﹒８８億元，較上日增２２﹒４％。

富時全球股票指數系列（ＧＥＩＳ）新納入１５０隻Ａ股，將於今日收市後正式生效，外資

快速流入推動下，滬深股市經歷兩連跌後反彈，滬綜指收升２﹒０７％，報３３３８﹒０９點，

收復三千三，累計本周漲２﹒３８％，結束兩周連挫。富時羅素此次只是進行例行技術調整，不

涉及Ａ股納入因子變化，但仍刺激陸股通淨流入９４﹒７４億元人民幣，兩市全日成交８３５７

億元人民幣，按日增加１０﹒９％。



＊旗下遊戲公司傳遭審查，騰訊先跌後靠穩＊



繼美國總統特朗普上月發行政命令，禁止美國企業與騰訊（００７００）旗下ＷｅＣｈａｔ

交易後，據報華府要求騰訊旗下的美國遊戲公司提供數據安全協議的資料。彭博引述知情人士透

露，美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）已經致函騰訊旗下的Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ、

Ｒｉｏｔ Ｇａｍｅｓ等遊戲公司，詢問他們處理美國個人數據的安全協議。

特朗普早前發布行政命令，禁止美國居民和公司與騰訊旗下ＷｅＣｈａｔ和字節跳動的

ＴｉｋＴｏｋ做生意，命令限制的具體範圍，預計商務部將於周日（２０日）前後宣布。

騰訊目前在其投資組合中有超過３００項投資，當中包括以４億美元收購遊戲《英雄聯盟》

開發商Ｒｉｏｔ Ｇａｍｅｓ９３％股份，並於四年後獲取其餘股份。騰訊亦曾對Ｅｐｉｃ

Ｇａｍｅｓ進行３﹒３億美元投資，並增持遊戲《使命召喚》開發商Ａｃｔｉｖｉｓｉｏｎ

Ｂｌｉｚｚａｒｄ少量股份。遊戲業務為騰訊現時最大的收入來源，據今年次季報的數據顯示，

來自網絡遊戲收入增長３％至３８２﹒８億元人民幣，佔總收入３３％。

市場最擔心的遊戲投資目前也疑被美國審查，觸發騰訊今早一度挫逾３﹒１％；但午後遂漸

收復失地，收市報５２５元，僅微跌０﹒４％。

雖然隔晚美國科技股繼續弱勢，納指再跌１４０點。但本港新經濟股今日卻走出「獨立行情

」，阿里巴巴（０９９８８）升０﹒７％，網易（０９９９９）升１﹒１％，京東

（０９６１８）升１﹒７％；小米（０１８１０）據報即將發布旗下最便宜的一億像素新機，股

價今反彈３﹒５％，重上２２元。



＊中資金融股集體上漲，央媽注水資金池＊



本周累計６２００億元人民幣逆回購到期，以及有２０００億元民幣中期借貸便利（ＭＬＦ

）到期，另有人行本周４８００億元民幣逆回購操作和６０００億元民幣ＭＬＦ操作，全口徑計

，公開市場本周實現淨投放２６００億元人民幣。

人行化解資金池緊張局面，帶動中資金融股向好。保險板塊表現最強，新華保險

（０１３３６）漲７﹒２％，中國太平（００９６６）升６﹒５％，中國人壽（０２６２８）走

高４﹒５％，中國平安（０２３１８）升２﹒４％。

據行業消息，各險企已開始備戰明年「開門紅」，並將主打儲蓄型產品，預計明年「開門紅

」有望實現高增長，為行業展開下一輪增長周期。其中，國壽已延續今年「開門紅」政策，並已

率先啟動，目前已發布年金產品「鑫耀東方」，將於下月２０日開售。

內銀股方面，農業銀行（０１２８８）升１﹒６％，建設銀行（００９３９）、中國銀行

（０３９８８）升０﹒４％，工商銀行（０１３９８）升０﹒２％。

《券商中國》報道，內地券商每月經營數據將改由中證協統一披露，中證協的８月數據顯示

，券商業上月實現營業收入３７４﹒９億元人民幣，環比下滑４２﹒４６％；實現淨利潤

１４０﹒５６億元人民幣，環比下跌５２﹒７７％。不過，中資券商股近乎全升，光大證券

（０６１７８）升６﹒５％，國聯證券（０１４５６）走高６﹒３％，中國銀河（０６８８１）

升３﹒８％，中信建投（０６０６６）升３％，海通證券（０６８３７）升２﹒８％。另外，中

金公司（０３９０８）計劃發行Ａ股，全日價升３﹒３％。



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