《神州縱橫－凌昆》中國宜適應調整人口政策

《神州縱橫》之前美國華盛頓大學發表了全球人口由２０１７到２１００年的長期走勢預測

，期間中國人口經歷頂峰後將回落近半。由於人口是經濟發展的重要影響因素，因此有關趨勢值

得探討。



＊中國節育利經濟發展＊



報告指全球人口在２０６４見頂（９７億）後到２１００年將回落至８８億，比聯合國的估

計少了２０億。中國到時將只有７﹒３２億人，在印度及尼日利亞之後居第三位。無疑如此長期

性預測受很多因素影響準確度難有保證，且不同估算間差距亦大，但仍可有一些參考作用，並提

醒國人要注意這個平時少有留心的發展議題。首先中國的現代人口變化史值得回顧：１９４９後

人口曾迅速增長，引起了對馬爾薩斯人口論的爭議，改革後開始了節育且效果良佳，到近年才逐

步放寬。節育成功減慢了人口增長，令中國避過了人口過多及貧窮陷阱（Ｐｏｖｅｒｔｙ

Ｔｒａｐ），但在高基數下保持一定增長又帶來了人口紅利，並在改革開放下得以充分顯現。中

國人口調控得當乃取得經濟奇跡的重要因素，為發展經濟學留下了經典的案例。反觀其他國家情

況更顯中國的成就：中東北非出現「阿拉伯之春」原因之一就是跌入了貧窮陷阱。印度雖也取得

人口紅利，但人口質素及發展進度均遠遜中國。另方面，今天中國又面臨新問題：出生率偏低、

勞動力減少、人口老化過急而出現「未富先老」現象，故有學者提出警告，認為應即全面放開節

育措施，甚至可能要採取刺激生育政策，以免影響經濟發展。



＊中國可容納１５億人口＊



前述報告令中國更有必要探討關於人口的基本問題，如中國土地可承載多少人口和中國在近

期適宜有多少人口等。目前中國人口約１４億，有國內研究指會在達到１５至１６億後見頂稍回

。決家人口承載力的關鍵因素是技術水平，以目前中國的經濟及技術能力，維持１５億人口並保

證其生活水平能隨發展提升殊無困難，且在科技水平上升下承載力可更大，資源及環境制約將逐

步軟化，大可做到人口增而環境改善及資源消耗少的良性循環。至於以有多少人口為宜，初步概

論是在３０年間應維持在約１５億水平上，原因主要有二：（一）保證有足夠人力達到世紀中建

成現代化強國目標和避「未富先老」陷阱。這不是為了人口紅利而是為了年青紅利，創新創業要

靠年青人，老氣橫秋干不了。日本就是一例，企業、產業隨人口老化。（二）地緣戰略問題。中

國近期將受到以美國為首的西方圍堵，維持巨大人口優勢在軍事、經濟及社會發展上的助力，對

爭勝及自保事關重要。現時中國人口遠超美歐日總和並與印度相若，是個重要的地緣戰略資產。

《資深評論員 凌昆》



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