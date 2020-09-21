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即市新聞

21/09/2020 18:02

《真知灼見－溫灼培》日圓升非無因

　　《真知灼見》在９月１６日之前連續六個半星期，日圓基本上只一直於１０５至１０７兌１
美元的２００點內徘徊，走勢可謂相當沉悶。上周，日圓不單突破了１０５兌１美元的阻力，更
一度直逼１０４的另一重要關位。日圓的升勢會止於１０４嗎？有甚麼因素我們要留意？

＊日本經濟疲弱難支撐高匯價＊

　　先讓我們從圖表上作分析。日圓１０４兌１美元這位置，對日圓確是一個重要阻力。這位置
於今年７月３１日也曾被考驗過，但當時日圓未能一舉升破，相反稍作靠近後便隨即轉弱。不過
，如這位置一旦被升破，按理日圓是有機會考驗另一阻力位置１０１╱１０２兌１美元。這位置
正是今年３月高位。
　　不過圖表終歸圖表，以現時如此疲弱的日本經濟，相信不少投資者會問，日本能承受這麼高
的日圓匯價嗎？這點相當重要，因為假若我們回看最近日本公布的兩大經濟數據，分別為ＧＤＰ
及出口數字等，當中不難發現日本第二季ＧＤＰ按季收縮７﹒９％，是連續三季按季出現收縮。
由於連續兩季收縮在經濟學上已是衰退，連續三個季度收縮就更不用說。貿易情況對日本而言亦
是嚴峻，８月份出口按年大跌１４﹒８％，並是連續２１個月下跌。出口下跌日子之久更是自
１９８７年以來最長。
　　面對如此嚴峻經濟形勢，日本確是難於承受如此強日圓匯價，所以如按基礎分析，或許日圓
應於１０４兌１美元位置見阻力，往後應重返１０５至１０７的舊波幅範圍。不過，日圓今次的
情況似乎並非這麼簡單！眾所周知，日圓是有另一個特質，就是其資金避難所功能，每當環球政
治及經濟形勢變得不穩定，日圓的避險功能便會得到發揮，並為日圓匯價帶來支持。今次日圓匯
價上升正正相信就是因為這一因素。

＊兩大不明朗因素令資金避險＊

　　臨近年底，全球將有兩件大事發生。首先，１１月３日美國將舉行大選。最近民調所見，美
國民主黨候選人拜登仍領先總統特朗普，市場擔心拜登上台可不利股市，所以市場提前買日圓避
險是有其一定理據。第二件大事當然是英國年底的「脫歐」。近期所見，英國在無協議下「脫歐
」的風險實在不少，其帶來的衝擊相信不只影響英國還有可能衝擊到歐元區經濟。這一切解釋了
市場對日圓避險需求日增的原因。技術上，提防１０４若破下一位置是１０２兌１美元。至於其
他利好日圓因素當然還有上周聯儲局給予市場就貨幣政策上的暗示，指該局加息日子或不會早於
２０２３年底，這對向以低息的日圓當然屬利好因素。反觀上周日本央行議息會後，日本經濟雖
差，但日央行行長黑田東彥並無於短期內加大量寬意向，這無疑也支持了日圓匯價。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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