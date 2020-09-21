《日出而作》特朗普同意ＴｉｋＴｏｋ交易，美法院叫停微信禁令

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２７６５７﹒４２ 跌２４４﹒５６點╱０﹒８８％

標普５００ ３３１９﹒４７ 跌 ３７﹒５４點╱１﹒１２％

納斯達克 １０７９３﹒２８ 跌１１７﹒００點╱１﹒０７％

倫敦富時１００ ６００７﹒０５ 跌 ４２﹒８７點╱０﹒７１％

法蘭克福ＤＡＸ １３１１６﹒２５ 跌 ９１﹒８７點╱０﹒７０％

巴黎ＣＡＣ４０ ４９７８﹒１８ 跌 ６１﹒３２點╱１﹒２２％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０４﹒５０，歐元兌美元１﹒１８４８



《最新資訊》﹡密歇根９月消費者信心指數初值達７８﹒９，勝預期

﹡科技股四巫日遭拋售，道指跌２４４點納指跌逾１％

﹡日圓兌美元升至七周高，英國疫情再現英鎊下滑

﹡ＷｅＣｈａｔ美禁令法官暫緩，ＴｉｋＴｏｋ延周生效

﹡特朗普支持甲骨文沃爾瑪與ＴｉｋＴｏｋ交易方案

﹡商務部發布不可靠實體清單規定，無預設時間表和企業

﹡騰訊（００７００）評估ＷｅＣｈａｔ在美受限影響

﹡騰訊稱續與華府就禁令磋商，微信擬更名為ＷｅＣｏｍ

﹡傳遞娛樂（０１３２６）料全年虧損擴至最多１﹒４億元

﹡吉利汽車Ａ股科創板上市申請下周一審議

﹡拜登表示ＴｉｋＴｏｋ值得關注，當選後將評估國安風險

﹡加拿大外長：放棄與中國洽談自由貿易協議

﹡中國成立新冠病毒中心，科技部稱重視國際科技合作

﹡全國昨新增１２宗確診均境外輸入，２５宗無症狀感染

﹡長春一俄羅斯進口急凍海鮮包裝驗出新冠病毒

﹡螞蟻集團獲准在滬上市，惟須說明與微信支付競爭關係

﹡中亞烯谷（０００６３）日本附屬涉未授權轉讓，報警處理

﹡中海重工（００６５１）發換股債，籌３０００萬元還債

﹡包浩斯（００４８３）６８４８萬元售物業，擬派特別股息

﹡北能國際（００６８６）５０３３萬人幣購回光伏能源商１７％股權

﹡光麗科技（０６０３６）４４００萬元購電子元件分銷商６０％股權

﹡安賢園中國擬投資阜陽市天壽園備忘失效，供股所得款項重新分配

﹡百本醫護（０２２９３）全年少賺２１％，派末期息２﹒５仙

﹡俊知集團中標中移動２０２０至２０２１年電纜集中採購項目

﹡南方通信（０１６１７）斥１﹒８億元入股光通信方案供應商

﹡星光文化（０１１５９）獲王佶增持擁逾２３％股權，成單一最大股東

﹡首灃（０１７０３）折讓１７％發新股，籌５０００萬元

﹡國聯證券（０１４５６）擬發Ａ股併國金證券，Ａ股今停牌

﹡雲南水務（０６８３９）訂融資租賃，涉逾１億人幣

﹡匯控被指得悉投資騙局仍許轉帳，另傳將被中國列入不可靠實體清單

﹡匯豐私銀未見客戶有恐慌性操作，家族辦公室需求增

﹡奧園健康（０３６６２）近７億人幣增醫美業務股權至６０％

﹡新華匯富（００１８８）建議１０股合１股，每手改５０００股

﹡新華匯富（００１８８）全年虧損擴至４０９３萬元，派末期息０．１仙

﹡萬成金屬包裝（０８２９１）折讓逾１９％一供三，料淨籌２２９０萬

﹡寰宇娛樂（０１０４６）追中國華仁醫療還逾１６１７萬元，遭反申索



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）３７億人幣拓青島項目６０％股權



《中國要聞》﹡人行優化跨境人幣政策穩外貿外資，擬允港澳同名匯款

