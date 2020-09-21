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21/09/2020 07:50

《匯市走勢》日圓兌美元升至七周高，英國疫情再現英鎊下滑

　　《經濟通通訊社２１日專訊》歐洲疫情再度嚴重，美國新一輪紓困方案談判缺乏進展，投資
者尋求避險，美元兌日圓上周五（１８日）五連跌，日圓兌美元升至七周高。
　　美元指數上周五基本持平，報９２﹒９４８，但上周累計錄得上月以來首周下滑。歐元兌美
元亦持平，報１﹒１８５１美元，但歐元兌日圓下跌，報１２３﹒９０日圓。美元兌日圓跌０﹒
１９％，報１０４﹒５３日圓，早段曾跌至１０４﹒２７日圓，創７月底以來最低。
　　新西蘭元漲０﹒１６％，報０﹒６７６５美元，早段曾觸及一年半高。新西蘭財長表示對該
國經濟樂觀，而央行下周將舉行會議。
　　英鎊兌美元跌０﹒３３％，報１﹒２９２９美元。英國央行討論負利率問題，加上國內正考
慮實施第二次全國封鎖，因為倫敦和英格蘭北部感染病例飆升。另外法國衛生部上周五報告，該
國單日感染人數自疫情爆發以來再創新高。（ａｌ）

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