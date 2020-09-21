《運籌帷幄－梁業豪》美股與港股均有勢往下突破

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。上周五（１８日）晚美股四重結，表現反覆偏淡，先急挫，

後反彈。本欄認為，未來兩晚美股的表現甚具關鍵。由於近期美股於高位走勢明顯轉弱，大家不

得不提防市況於本周借勢往下突破的可能性，原因為期貨、期權好友大戶於結算後已沒有需要再

托住大市。不可不知，現時美股為超短期和短期表現最差的環球主要股票市場。

港股方面，形勢亦有往下突破的危險，好友急須將大市托回較高的水平，增強利淡消息出現

時的抗跌能力。假若港股真的往下突破，相信主要下跌動力將來自科技股沽盤。另一方面，鑑於

內地股市呈現強勢，國企股的相對表現料會較強，限制大市的跌幅。建議中長線投資者繼續以審

慎的態度應市，暫時不應入市增持現貨。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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