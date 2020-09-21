《一周攻略－周進略》新經濟升轉跌，不利因素交煎

《一周攻略》近幾周本欄指出，隨著９月初美股科技股龍頭巨企領跌，美股已屆技術走勢圖

上的調整區，短期內要小心眾多不利因素同時發生，原本以為的有利因素卻未能到位，如此一來

，整體金融市場的資產布局，可以有不少的變化。



＊新經濟估值恐受挑剔＊



首先，不利因素最表面的，是大家對於美股尤其新經濟部分的估值，可能由原本相當包容甚

至鼓勵，變成較為中性甚至挑剔。若果如是，以此批股份從來估值都不便宜去計，則下跌空間可

以甚至驚人，並非三朝兩日可以完成跌幅，投資者中途撈底可能愈撈愈低，但愈撈愈不似見底，

亦是絕對可能發生，但大家沒有想像到的一件事。



＊齊升跌或變隨機漫步＊



另一不利因素，同樣表面的，是由新經濟領漲的一波升浪，如果真的告終，則原本的遊戲規

則，包括美匯下跌，其他金股匯債商品一齊上升，可能先變成後者眾多資產（當中有風險資產也

有避險資產）都先有一輪下跌，然後慢慢變成非同步，各有各的供求因素影響，有點隨機漫步。

相比起一致的升或跌，之後的隨機漫步才是最折騰，因為方向不明，而過程要多久不定，況且「

左一巴右一巴」的效果可以令高槓桿者「損手」多次。



＊零利率時代幣策改觀＊



當然，沒有那麼表面的，應該是大家重新檢定，假如在當中零利率甚至負利率的年代，持有

資產當然無謂執著於有沒有利率，反而是看重持有任何原本不吸引的無息資產，如今看來都值博

，包括黃金和新經濟板塊等，假如調整的幅度夠深，投資者不得不重估，究竟是否由根本上，各

國央行的零利率或低利率環境和政策取向有變，即使最近引起大跌的，其實是美聯儲主席鮑威爾

發言希望催谷通脹預期云云。



＊財赤貨幣化信心受挫＊



此外，也有一個值得留意的負面因素，就是原本大家興高采烈的，認為疫情雖嚴重，令經濟

倒退有大舊條的效果，但起碼只要大家對資產價格升值有信心，則結合財政政策的針對性措施，

再加上貨幣政策原則上可以一直包底，變相財赤貨幣化，有近年非學界主流的所謂的現代貨幣理

論的背書，則大家什麼都不用怕。然而，若新經濟概念由領派變領跌，則大家的信心難免受挫。



＊環球同此涼熱難獨善＊



無論是哪一個負面因素，環球同此涼熱，沒有樂土可言，只有影響多少，則港股市場豈有獨

善其身之理？如此一來，投資者可別因為新股的氣氛而失去比例，以為韻律仍然不變。

持盈保泰，可能是目前最佳的策略。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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