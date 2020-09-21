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即市新聞

21/09/2020 09:24

《套期保值－蕭猷華》油價短期走勢仍強

　　《套期保值》油價上周五（１８日）個別發展，紐約期油升１４美仙，收報４１﹒１１美元
；布蘭特期油跌１５美仙，收報４３﹒１５美元。全星期紐約期油和布蘭特期油分別急漲
１０﹒１％和８﹒３％。
　　油價走勢轉強主要由於，沙特阿拉伯向產油國施壓，要求嚴格遵守減產承諾，ＯＰＥＣ＋亦
敦促在油價下跌時，產油國必須更好地執行減產協議。隨著經濟重啟，和石油供應減少，預料第
四季石油將會出現明顯短缺。
　　短線而言，美國墨西哥灣正值風暴季節，油價有基本支持，加上美國鑽油井數目持續下降，
反映頁岩油開採減少。另一方面，特朗普批准甲骨文與ＴｉＫＴｏＫ的交易，雖然中方仍未回應
，但成事機會高，此外，美國加州法院暫緩Ｗｅｃｈａｔ下架決定，料可減輕股市利淡氣氛，筆
者料紐約期油短線審慎樂觀。《獨立商品分析師　蕭猷華》
　
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