《專家之言－葉尚志》內需消費股保持穩好，李寧率先突破創新高

《專家之言》港股上周四（１７日）下跌接近有４００點後，上周五（１８日）跟隨Ａ股做

出反彈，恆指漲有１１０多點，仍守２４２００點的關鍵支撐以上。富時全球股票指數系列新納

入１５０隻Ａ股正式生效，外資加速流入是推升Ａ股的原因。觀乎上綜指的漲幅有２％來看，港

股的反彈幅度似乎有點跟不上，要注意港股仍有處於回整格局行情的機會，市場有繼續炒股不炒

市的傾向，建議操作上仍要保持謹慎態度，但對於內需消費股可以繼續優先關注。



＊市場憧憬出現有報復式消費＊



恆指出現窄幅震動，日內波幅僅有２０６點，內險股表現相對突出，是撐市的主力，其中，

中國太平（００９６６）和中國人壽（０２６２８），分別漲了６﹒４８％和４﹒５％，是漲幅

居前的指數股。恆指收盤報２４４５５點，上升１１５點或０﹒４７％。國指收盤報９８０７點

，上升７１點或０﹒７２％。另外，港股主板成交金額增加至１４４０億多元，而沽空金額有１

９４﹒２億元，沽空比例１３﹒４８％。至於升跌股數比例是１０２６：７００，日內漲幅超過

１２％的股票有４５隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２５隻。

正如早前指出，大盤的總體穩定性，是市場資金參與操作時的重要基礎。因此，在恆指仍能

守於２４２００點關鍵支撐以上之前，相信市場有繼續炒股不炒市的傾向。互聯網科技股已到了

階段性的高峰，我們目前還是維持這個觀點看法，然而，現時資金輪流轉的狀態仍能保持下來，

而資金在找新出路的時候，估計有機會往內需消費股滲透，在內循環作為內地經濟發展主體的背

景下，加上十．一國慶長假也快來了，市場憧憬有報復式消費出現的機會，相信都是利好內需消

費股的消息因素。



＊海底撈料第四季客流量完全恢復＊



在我們重點監測的內需消費股名單當中，李寧（０２３３１）率先突破漲了６﹒６１％創出

新高，建議可以繼續關注跟進。另外，海底撈（０６８６２）也是我們的關注重點，目前，公司

７到８月的客流量已基本恢復到去年同期的八成，預計有望於第四季可以完全恢復過來。另一方

面，海底撈把握了在疫情衝擊下的逆市擴張機會，截至６月底，公司共擁有９３５家門店，比去

年底淨增加了１６７家，相信都有利公司鞏固其行業龍頭、以及奠定長期增長的基礎。《第一上

海首席策略師 葉尚志》

