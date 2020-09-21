【大國博弈】ＷｅＣｈａｔ美禁令法官暫緩，ＴｉｋＴｏｋ延周生效

《經濟通通訊社２１日專訊》美國商務部宣布，禁止美國境內的應用程式平台，提供Ｔｉｋ

Ｔｏｋ和騰訊（００７００）旗下ＷｅＣｈａｔ的下載和更新。禁令原本周日（２０日）起生效

一批ＷｅＣｈａｔ用戶入稟三藩市法院挑戰禁令，質疑政府限制言論自由，美國聯邦法官頒令暫

緩生效；在美國總統特朗普原則上批准ＴｉｋＴｏｋ與美國軟件公司甲骨文及美國最大零售商沃

爾瑪交易後，美國商務部宣布，將ＴｉｋＴｏｋ禁令推遲至本月２７日深夜生效。

美國商務部上周五（１８日）公布禁令，禁止美國境內的應用程式平台，提供ＴｉｋＴｏｋ

和ＷｅＣｈａｔ的下載和更新，回應美國總統特朗在８月６日簽署的行政命令，以維護美國的國

家安全，採取行動打擊中國惡意收集美國公民的個人數據。禁今包括ＷｅＣｈａｔ不能提供在美

國境內提供轉移資金或處理付款服務。

美國政府亦設定日期禁止有關為ＷｅＣｈａｔ和ＴｉｋＴｏｋ互聯網託管、內容發送、互聯

網傳輸等服務，意味在美國的用戶無法使用ＷｅＣｈａｔ及ＴｉｋＴｏｋ。

一批ＷｅＣｈａｔ用戶入稟挑戰禁令，美國聯邦法官判決指出，雖然與中國相關的國家安全

威脅一般證據有很多，但與ＷｅＣｈａｔ有關的特定證據不多，故暫緩生效禁令。



＊中國商務部：中方堅決反對＊



ＴｉｋＴｏｋ表示反對美國禁制，決定及表示失望，並繼續對美國政府的行政訴訟。騰訊表

示，會繼續與美國政府溝通，爭取長期解決方案。

在北京，中國商務部表示，美方的舉動嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場

秩序，中方堅決反對。如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益

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