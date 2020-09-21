  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/09/2020 07:57

【大國博弈】ＷｅＣｈａｔ美禁令法官暫緩，ＴｉｋＴｏｋ延周生效

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國商務部宣布，禁止美國境內的應用程式平台，提供Ｔｉｋ
Ｔｏｋ和騰訊（００７００）旗下ＷｅＣｈａｔ的下載和更新。禁令原本周日（２０日）起生效
一批ＷｅＣｈａｔ用戶入稟三藩市法院挑戰禁令，質疑政府限制言論自由，美國聯邦法官頒令暫
緩生效；在美國總統特朗普原則上批准ＴｉｋＴｏｋ與美國軟件公司甲骨文及美國最大零售商沃
爾瑪交易後，美國商務部宣布，將ＴｉｋＴｏｋ禁令推遲至本月２７日深夜生效。
　　美國商務部上周五（１８日）公布禁令，禁止美國境內的應用程式平台，提供ＴｉｋＴｏｋ
和ＷｅＣｈａｔ的下載和更新，回應美國總統特朗在８月６日簽署的行政命令，以維護美國的國
家安全，採取行動打擊中國惡意收集美國公民的個人數據。禁今包括ＷｅＣｈａｔ不能提供在美
國境內提供轉移資金或處理付款服務。
　　美國政府亦設定日期禁止有關為ＷｅＣｈａｔ和ＴｉｋＴｏｋ互聯網託管、內容發送、互聯
網傳輸等服務，意味在美國的用戶無法使用ＷｅＣｈａｔ及ＴｉｋＴｏｋ。
　　一批ＷｅＣｈａｔ用戶入稟挑戰禁令，美國聯邦法官判決指出，雖然與中國相關的國家安全
威脅一般證據有很多，但與ＷｅＣｈａｔ有關的特定證據不多，故暫緩生效禁令。
　
＊中國商務部：中方堅決反對＊

　　ＴｉｋＴｏｋ表示反對美國禁制，決定及表示失望，並繼續對美國政府的行政訴訟。騰訊表
示，會繼續與美國政府溝通，爭取長期解決方案。
　　在北京，中國商務部表示，美方的舉動嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場
秩序，中方堅決反對。如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益
。（ｅｃ）（ｚｚ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/09/2020
【大國博弈】美國周日起禁止下載TikTok和WeChat應用程式
財經熱話18/09/2020
《股市一周》港股窄幅上落全周僅跌47點　科指升近3%跑贏
中國故事18/09/2020
《神州經脈》傳TikTok擬上市　台海局勢緊繃　滬指返三千三
財經熱話18/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》維亞生物服務換股業務見成果　現價小注買入博破頂
生財有道18/09/2020
【自願醫保】嫌標準Plan唔夠保障? 呢d計劃覆蓋夠全面!
市場動向18/09/2020
品牌電商幕後功臣 寶尊電商藉創新能力與客戶締造共贏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>