《盤後部署》港股或下試２３４００，官方「不可靠清單」持續震市

《經濟通通訊社２１日專訊》美股上周五（１８日）續偏軟，加上今日Ａ場下行，港股今早

雖高開２８點報２４４８３後，創出全日高位２４５４２點，惟隨後即倒跌低走，在匯控

（００００５）帶動下跌幅擴大，失守二萬四關，最低見２３９２８，最終全日收報２３９５０

點，跌５０４點或跌２﹒０６％；國企指數報９６４０點，跌１６２點或跌１﹒６６％；恆生科

技指數報７１９５點，跌１７６點或跌２﹒３９％。主板成交１１４９﹒１５億元較上日減約兩

成。

Ａ場方面齊挫，上證綜合指數報３３１６點，跌２１點或跌０﹒６３％。深證成分指數報

１３１４９點，跌９５點或跌０﹒７２％。兩市成交達７５５０﹒７７億元減少９﹒６％。

藍籌股方面由小米（０１８１０）領跌，收６﹒５８％，報２０﹒６元。重磅股亦齊挫，由

有傳或被內地列入《不可靠實體清單規定》的匯控（００００５），收挫５﹒３３％，報

２９﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌２﹒１３％，報７８﹒３元；騰訊（００７００）跌

１﹒６２％，報５１６﹒５元；港交所（００３８８）跌１﹒５％，報３６７元；中移動

（００９４１）跌１﹒０５％，報５１﹒９元。



＊美國人不相信華府能確保肺炎疫苗安全有效＊



疫情消息仍然是影響歐美市場及經濟前景的主要因素。美國有民調指出，達６９％美國人不

相信華府能確保肺炎疫苗的安全性與有效性，而相信的美國人只有不足一成。而且亦有調查顯示

，美國民眾對公共衛生專家及機構的信任程度，較對總統特朗普高，尤其對美國國家過敏症和傳

染病研究所所長福奇的信任人數高達６２％，甚至較美國疾控中心的信任比例６１％更高。美國

民眾對白宮信任度不足，美國總統特朗普為爭取連任，或在打中國牌方面更為積極，在在打擊市

場氣氛。

英國政經前景亦不明朗。有研究指，由於美國對英國施行的旅行禁令，使兩地間的客運航線

關閉，將導致英國本年的ＧＤＰ損失１１０億英鎊。據研究指美國為英國主要遊客來源，每年達

百萬人到訪，該報告料如英美航線繼續關閉，至１０月初英國經濟將每日損失約３２００萬英鎊

。英國無協議「脫歐」風險大增，加上疫情反彈打擊經濟，影響全球資金流向。



＊匯控或列入內地不可靠實體清單，股價易跌難升＊



港股今日午後跌勢加劇，收市終失守二萬四。美國大選臨近，打壓中方的力度漸漸加大，而

中方態度亦愈見強硬，相信股市將會因中美關係緊張升級而迎來新一波風暴。早前中國商務部發

布《不可靠實體清單規定》，雖然該清單暫未有預設時間表和企業名單，但此相信清單已然被市

場視為中國反擊美國的措施。一旦清單出爐，相信會再引起市場波動，目市場已憂慮匯控被列入

清單，匯控易控難升，相信將拖累大市下試２３４００點水平，建議投資者現時先作觀望再作謹

慎部署。（ｊｃ）

