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即市新聞

21/09/2020 08:32

【大國博弈】特朗普：支持甲骨文沃爾瑪與ＴｉｋＴｏｋ交易方案

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普周六（１９日）表示同意、支持、祝福甲骨文
、沃爾瑪，與抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ達成的交易方案，將容許ＴｉｋＴｏｋ繼續在美國營運，
但強調交易仍需獲中國批准，而如果交易最終未能成事，美國亦無所謂。
　　特朗普又指，甲骨文與ＴｉｋＴｏｋ將設立一個非常大的基金，並強調這就是美國一直要求
中國需要作出的貢獻，故對美國而言是一項非常好的交易。新成立的公司「ＴｉｋＴｏｋ　
Ｇｌｏｂａｌ」將是一家嶄新的公司，與其他國家完全無關，包括中國在內，故是完全安全。
　　特朗普強調「ＴｉｋＴｏｋ　Ｇｌｏｂａｌ」總部將設於美國得州，並帶動２﹒５萬個職位
。而據路透社引述消息人士指，美國投資者預期將持有「ＴｉｋＴｏｋ　Ｇｌｏｂａｌ」
５３％股權，當中甲骨文將持有１２﹒５％，而中國投資者則持有３６％股權。

＊字節跳動：首聞須捐５０億美元設教育基金＊

　　特朗普原則上批准ＴｉｋＴｏｋ的交易，並提到中方需要作出貢獻，向得州的青年教育基金
捐贈５０億美元，不過字節跳動澄清是第一次聽聞須捐出５０億美元，並強調公司一直致力於教
育，計劃與合作伙伴、股東為全球學生啟動基於人工智能、視頻技術的線上課堂項目。
　　另外據《紐約時報》引述消息人士透露，ＴｉｋＴｏｋ打算聘用Ｆａｃｅｂｏｏｋ旗下
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ聯合創辦人賽斯特羅姆擔任新行政總裁，不過談判處於早期階段。（ａｌ）

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