《台股攻略－馮偉明》匯價雖向好，台股高位仍承沽壓

《台股攻略》新台幣匯價飆升，台股今日（２１日）一度向好，但電子權值股難敵沽壓，加

上金融股亦欠支持，指數跌８０﹒５點，收１２７９５﹒１２點，失守５日線，跌穿１２８００

點關卡，成交金額再縮減至新台幣１７０６﹒０５億元。

權值電子股普遍弱勢，大立光以微升０﹒１４％收市；台積電一度升至新台幣４５０元，隨

後遇上沽壓，終場收在今日最低位新台幣４４０元，回試１０日線；鴻海下跌０﹒２５％。其餘

指標股中，台達電、聯電及南電下跌；聯發科則微升收市。台塑四寶支撐大市，其中台塑急升超

過２％；金融股包括國泰金、富邦金及中信金表現持續疲弱。淡市之下，ＩＣ設計股表現強勢，

富鼎漲停，久昌、尼克森及安格升幅超過６％，天擎、創惟及世紀等均高收。

加權指數久久未能突破１３０００關卡，高位亦每每出現回吐，加上成交量不足，建議投資

者必須慎防台股出現急跌。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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