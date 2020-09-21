【淪為磨心】匯控或被中國列實體清單，曾失３０元關今年股價腰斬

《經濟通通訊社記者余嘉欣２１日報道》繼華府高層上月點名批評匯控（００００５）保留

被制裁帳戶後，匯控亦將面臨被中國列入不可靠實體清單的危機，慘成中美博奕戰的磨心。匯控

股價自２００８年「金融海嘯底」３３元失守後，上周不斷下試低位，今日裂口低開之後一度失

守３０元整數關口，距離當年「世紀供股」價２８元不遠。



＊官媒指極有可能被列入實體清單＊



中國商務部日前正式發布《不可靠實體清單規定》，清單暫時沒有預設時間表和企業名單，

規定提到將對危害中國國家主權、安全和發展利益的外國企業，採取相應措施，又會禁止被列為

不可靠實體的外國公司，在中國從事進出口活動及投資。官媒《環球時報》引述消息人士稱，匯

控極可能被列入不可靠實體清單。《人民日報》早前曾發文，指控匯控參與構陷華為副董事長孟

晚舟。

消息對匯控股價造成進一步衝擊，今早裂口低開逾２％報３０﹒２５元，之後跌幅進一步擴

大，失守３０元，最多跌約４﹒４％低見２９﹒６元；其後買盤增加，匯控收復３０元關口，半

日跌２﹒９１％，報３０﹒０５元；拖累大市５１點跌幅。匯控半日成交２１﹒５１億元，錄得

約６１８萬元淨賣出。以股份除淨後計算，匯控創自２０１２年１月以來新低。

總結過去大半年，匯控受環球央行減息、績差兼停派息及近月捲入中美博奕等負面消息拖累

，今年股價慘被「腰斬」，累計跌幅逾五成。

同業渣打集團（０２８８８）半日亦跌２﹒７％報３６﹒２元，今年以來亦累挫５０％。



＊歐央行對撤銷停派息政策有保留＊



據外電上周未引述消息人士指，歐洲央行多名官員認為再延長銀行禁止派股息的限期將出現

弊多於利的情況，或計劃在明年初撤銷有關要求。不過消息指，央行將參考未來經濟數據、貸款

表現、銀行為不明朗前景預留的額外資金等多項因素再作決定。

另外，匯豐銀行網站顯示，其證券孖展買賣服務列出認可孖展買賣股票名單，顯示於１２月

７日起將終止為匯控及其同系恆生銀行提供孖展信貸，而現時兩隻股份孖展比率為６０％，名單

中的其他港股均無變動。

