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即市新聞

21/09/2020 10:32

《窩輪豪情－梁業豪》指數期貨先升後回，港交所仍未發放分析數據

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、工
業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為翰森
製藥（０３６９２）、中國神華（０１０８８）與龍湖集團（００９６０）可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國神華翰森製藥與復星國際（００６５６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料、工業與醫療保健。此外，恆生綜
合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股價現為匯控（００００５）、中信股份
（００２６７）、香港電訊（０６８２３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。
至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選匯控、長實集團
（０１１１３）與香港電訊。
　　恆指期貨低開５６點後，好友率先進攻，並曾一度進佔２４５７９，符合根據指數期貨未平
倉合約淨數變化的分析結果：今天（２１日）價位可再升。不過其後價位從即市偏高水平急跌回
合理水平附近，反映了匯豐控股和騰訊（００７００）的相關利淡消息。到了１０：３０ａｍ，
仍未見港交所（００３８８）發放「恆指期貨市場佔有率數據」，實在太遲了！
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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