《談國論企－黎偉成》須嚴打美強搶ＴｉｋＴｏｋ寧兩敗俱傷

《談國論企》美國無根無據的以危害「國家安全」「指控」，強搶中資字節跳動集團的短視

頻平台ＴｉｋＹｏｋ在美業務，甚至所擁知識產權、具獨特性高技術等，中國政府絕對需要支持

中企嚴正強力還擊，甚至在別無可取劣境下退出美國市場，以保尊嚴和應有合法權益，否則特朗

普等會得寸進尺地霸凌一眾中國資本企業，所失肯定更大、更廣泛。中企抗霸凌退美市無疑有利

益上的損失，但美國消費者、企業同樣受損，兩敗俱傷。



＊特朗普強盜式的連二接三搶掠中國科企＊



即使特朗普「言之鑿鑿」「重申」２０２０年９月１５日是ＴｉｋＴｏｋ與美企「交易」最

後期限，但我仍「冒險」地在９月１４日力主中國政府作出強烈的反對，因（１）這是中企在不

平等條件底下於中華人民共和國立國以來的其中最大屈辱，更（２）肯定特廝亦如昔地在「到期

」時把「期限」，一延再延，力求「吃盡」所欺壓之特別是以中國為主的對手，而特朗普最新的

惡思劣行有（甲）於９月１９日單方確認和「批准」甲骨文及沃爾瑪「洽購」ＴｉｋＴｏｋ的美

方「交易協議」，居然要所成立的全新公司「與中國毫無關係」，乃非「合作」，實屬「明搶」

式的「全面搶購」，劣根性盡露。

我對美方所指的之評甚，是「明搶」，乃因（乙）甲骨文只將擁有新公司ＴｉｋＴｏｋ

Ｇｌｏｂａｌ的１２﹒５％股權，居然可以負責處理ＴｉｋＴｏｋ所有美國用戶數據和電腦系統

保安工作，而有美媒報道指新公司的董事會大部分是美國人，更要加上美國保安專家，乃要「滿

足」對國「國家安全」要求，對ＴｉｋＴｏｋ甚至中資企業絕對是重大的侮辱。

既然特朗普等廝「言之鑿鑿」的指ＴｉｋＴｏｋ在美的業務會「危害」到美國的「國家安全

」，就請你明明確確地訴之於法，把ＴｉｋＹｏｋ在美國業務的管理層和重要員工鎖起來，和「

通輯」ＴｉｋＹｏｋ在中國的要員？而是先佯表要禁止ＴｉｋＴｏｋ在美國運作，之後便露出狼

心硬要讓指定的美企收購？

這與特朗普對華單邊掀起的貿戰，在中美舉行經貿磋商之前，便霸道地要對中國輸美的商品

加徵所謂「懲罰」性關稅，作為「談判」劣質手段，以搶掠更多利益，此情顯然重現於

ＴｉｋＹｏｋ的個案。

要嚴正指出者，更是作為美國總統，特朗普居然指定甲骨文是ＴｉｋＹｏｋ在美國業務的「

收購」方，而甲骨文的管理層每多是特朗普的擁護者，利益關係重疊，卑鄙的強盜邏輯與劣行

，彰彰明甚。

更重要的是（丙）特廝在強搶ＴｉｋＴｏｋ在美國的業務甚至自有的知識產權的同時，還要

「封殺」微信ＷｅＣｈａｔ在美國業務，甚至有傳不準許美企在美國以外使用ＷｅＣｈａｔ，便

可以充分暴露美帝國白人主義者之狼心，是以「莫須有」的卑劣，要一而再、再而三的連二接三

的搶掠中國的大大小小財產、知識產權和科技，由是中國一退，就肯定會被特廝加緊搶掠，故沒

有任何退的空間或餘地。



＊支持中企採法律行動還擊美帝彰正義＊



由是中國在美信口開河的胡說「國家安全」便先禁而逼售ＴｉｋＴｏｋ，應該拒售，而

ＴｉｋＴｏｋ在美國下架當使企業受損不輕，所造成的另一嚴重結果，是美國數以百萬計以致上

千萬的新一代，會在短時間失掉「精神寄託」，對特廝的競選連任，該是相當重大的其中打擊。

重申我在９月１４日的建議，是中國政府可以考慮（Ｉ）制定新的法例，明確嚴控中國資本

企業的國際業務，得循規道矩，由是（ｉ）在嚴格服從國際法規和在境外經營業務所在地的法律

之時，會受到國家的強力支持，特別是（ｉｉ）所面對外國在創新、科技、服務等攬炒之時，作

出國家級的保護。

更重要的，是（ＩＩ）明確和積極支持中資企業，向霸凌主義式的欺壓的國家、集團、個人

採取法律行動，爭取合法合理的權益，維護尊嚴，引張正義。

和（ＩＩＩ）要對在華經營投資的外國企業，作出合理、合法的保護的同時，還得對涉嫌「

侵犯中國人的私隱」，和「危害中國國家安全」外企，進行合法合理的監察、調查，和有事有實

的評估，作出合法合理的定論甚至採取相關法律行動。

中國對美帝國白人霸權主義的鬥爭，肯定是長期的鬥爭，過去如斯，今後亦然，而今之優勢

是中國國力強，更可以依法據理加爭，更勝過去。否則退一步，肯定會粉身碎骨！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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