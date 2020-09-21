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即市新聞

21/09/2020 09:35

《異動股》匯控（５）挫逾４％失守３０元大關，主動賣盤７６％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》市傳滙控將被中國列入不可靠實體清單，匯控（００００５）
跌幅擴大至４﹒２％，報２９﹒６５元；成交約３３３６萬股，涉資１０﹒２６億元；主動賣盤
７６％。
　　中國商務部發布《不可靠實體清單規定》，將審查外國實體在國際經貿及相關活動中，「是
否危害中國國家主權、安全、發展利益」，中方可以限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活
動、中國境內投資、根據情節輕重給予相應數額的罰款等。內地官媒《環球時報》首席記者Ｑｉ
ｎｇｑｉｎｇ　Ｃｈｅｎ於社交平台引述消息人士稱，匯控極可能被列入不可靠實體清單。
　　現時，恆生指數報２４４３６，跌１９點或跌０﹒０８％，主板成交１４７﹒５５億元。國
企指數報９８４１，升３８點或升０﹒３９％。
　　上證綜合指數報３３３８，升不足１點或升０﹒０２％，成交３５９﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１３２６２，升１７點或升０﹒１３％，成交５３５﹒８９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　２９﹒６５元　　　跌４﹒２０％
　　恆生銀行（０００１１）　　１１８﹒２０元　　　跌１﹒０１％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１６﹒３０元　　　無升跌
　　中銀香港（０２３８８）　　　２１﹒７０元　　　升０﹒４６％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３６﹒１５元　　　跌２﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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