《異動股》匯控（５）挫逾４％失守３０元大關，主動賣盤７６％

《經濟通通訊社２１日專訊》市傳滙控將被中國列入不可靠實體清單，匯控（００００５）

跌幅擴大至４﹒２％，報２９﹒６５元；成交約３３３６萬股，涉資１０﹒２６億元；主動賣盤

７６％。

中國商務部發布《不可靠實體清單規定》，將審查外國實體在國際經貿及相關活動中，「是

否危害中國國家主權、安全、發展利益」，中方可以限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活

動、中國境內投資、根據情節輕重給予相應數額的罰款等。內地官媒《環球時報》首席記者Ｑｉ

ｎｇｑｉｎｇ Ｃｈｅｎ於社交平台引述消息人士稱，匯控極可能被列入不可靠實體清單。

現時，恆生指數報２４４３６，跌１９點或跌０﹒０８％，主板成交１４７﹒５５億元。國

企指數報９８４１，升３８點或升０﹒３９％。

上證綜合指數報３３３８，升不足１點或升０﹒０２％，成交３５９﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１３２６２，升１７點或升０﹒１３％，成交５３５﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ２９﹒６５元 跌４﹒２０％

恆生銀行（０００１１） １１８﹒２０元 跌１﹒０１％

東亞銀行（０００２３） １６﹒３０元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ２１﹒７０元 升０﹒４６％

渣打集團（０２８８８） ３６﹒１５元 跌２﹒８２％

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（ｃａ）

