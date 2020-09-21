《異動股》國聯證券（１４５６）升逾六成，擬發Ａ股合併國金證券

《經濟通通訊社２１日專訊》國聯證券（０１４５６）現價升６２﹒４６％，報５﹒８元，

盤中高見６﹒２５元破頂，主動買盤達六成。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８１﹒８２

％；成交約９３０萬股，涉資５６０１萬元。

國聯證券公布，擬以發行Ａ股方式，換股吸收合併於上海上市的國金證券（滬：６００１０

９），國聯Ａ股將由今日起暫停交易，預計不超過１０個交易日，而其Ｈ股則續在港交所買賣，

如交易落實，將構成非常重大收購事項。

國聯證券指，與長沙湧金（集團）簽訂股份轉讓意向協議，以收購長沙湧金所持國金證券約

７﹒８２％股權，有關作價待商討。該集團指，合併其他國金證券股東的股份方面，有關發行Ａ

股數目、作價等有待磋商，至於國金證券註冊資本約３０億元人民幣，從事證券交易等業務。

其他中資券商股亦走高，中信証券（０６０３０）升３﹒７％，報１７﹒９４元；國泰君安

（０２６１１）升３﹒１７％，報１１﹒７２元；中金公司（０３９０８）升１﹒５５％，報１

８﹒４元；中信建投証券（０６０６６）升２﹒９５％，報１１﹒１６元。

現時，恆生指數報２４４７９，升２３點或升０﹒１０％，主板成交１２６﹒４９億元。國

企指數報９８５３，升５０點或升０﹒５１％。恆生科技指數報７３７６，升４點或升０﹒０６

％。

即月期指新報２４４５７，升１點，低水２２點。即月國指期貨報９８４０，升３９點，低

水１３點。

上證綜合指數報３３４４，升６點或升０﹒１９％，成交２６６﹒４０億元人民幣。深證成

份指數報１３２７４，升２９點或升０﹒２２％，成交３７４﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國聯證券（０１４５６） ５﹒８０元 升６２﹒４６％

中信証券（０６０３０） １７﹒９４元 升 ３﹒７０％

國泰君安（０２６１１） １１﹒７２元 升 ３﹒１７％

中金公司（０３９０８） １８﹒４０元 升 １﹒５５％

東方證券（０３９５８） ５﹒３４元 升 ２﹒３０％

中信建投（０６０６６） １１﹒１６元 升 ２﹒９５％

招商證券（０６０９９） １０﹒２０元 升 ３﹒３４％

中國銀河（０６８８１） ４﹒４４元 升 １﹒８３％

ＨＴＳＣ（０６８８６） １３﹒００元 升 ２﹒０４％

申萬宏源（０６８０６） ２﹒３０元 升 １﹒３２％

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（ｊｃ）

