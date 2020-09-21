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21/09/2020 09:35

《異動股》國聯證券（１４５６）升逾六成，擬發Ａ股合併國金證券

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國聯證券（０１４５６）現價升６２﹒４６％，報５﹒８元，
盤中高見６﹒２５元破頂，主動買盤達六成。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８１﹒８２
％；成交約９３０萬股，涉資５６０１萬元。
　　國聯證券公布，擬以發行Ａ股方式，換股吸收合併於上海上市的國金證券（滬：６００１０
９），國聯Ａ股將由今日起暫停交易，預計不超過１０個交易日，而其Ｈ股則續在港交所買賣，
如交易落實，將構成非常重大收購事項。
　　國聯證券指，與長沙湧金（集團）簽訂股份轉讓意向協議，以收購長沙湧金所持國金證券約
７﹒８２％股權，有關作價待商討。該集團指，合併其他國金證券股東的股份方面，有關發行Ａ
　股數目、作價等有待磋商，至於國金證券註冊資本約３０億元人民幣，從事證券交易等業務。
　　其他中資券商股亦走高，中信証券（０６０３０）升３﹒７％，報１７﹒９４元；國泰君安
（０２６１１）升３﹒１７％，報１１﹒７２元；中金公司（０３９０８）升１﹒５５％，報１
８﹒４元；中信建投証券（０６０６６）升２﹒９５％，報１１﹒１６元。
　　現時，恆生指數報２４４７９，升２３點或升０﹒１０％，主板成交１２６﹒４９億元。國
企指數報９８５３，升５０點或升０﹒５１％。恆生科技指數報７３７６，升４點或升０﹒０６
％。
　　即月期指新報２４４５７，升１點，低水２２點。即月國指期貨報９８４０，升３９點，低
水１３點。
　　上證綜合指數報３３４４，升６點或升０﹒１９％，成交２６６﹒４０億元人民幣。深證成
份指數報１３２７４，升２９點或升０﹒２２％，成交３７４﹒８２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國聯證券（０１４５６）　　　５﹒８０元　　　升６２﹒４６％
　　中信証券（０６０３０）　　１７﹒９４元　　　升　３﹒７０％
　　國泰君安（０２６１１）　　１１﹒７２元　　　升　３﹒１７％
　　中金公司（０３９０８）　　１８﹒４０元　　　升　１﹒５５％
　　東方證券（０３９５８）　　　５﹒３４元　　　升　２﹒３０％
　　中信建投（０６０６６）　　１１﹒１６元　　　升　２﹒９５％
　　招商證券（０６０９９）　　１０﹒２０元　　　升　３﹒３４％
　　中國銀河（０６８８１）　　　４﹒４４元　　　升　１﹒８３％
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　　１３﹒００元　　　升　２﹒０４％
　　申萬宏源（０６８０６）　　　２﹒３０元　　　升　１﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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