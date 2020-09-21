《外匯達仁－盧楚仁》英日同病相憐，貨幣卻天與地

《外匯達仁》受到疫情的嚴重衝擊，英日兩國經濟雖然同病相憐，但英鎊和日圓的走勢卻各

走極端，情況似乎有蔓延之勢，估計鎊弱Ｙｅｎ強的情況會繼續成為匯市的焦點。



英鎊兌美元由高位１﹒３４８２下跌至今，跌幅已有４％。英鎊兌日圓由高位１４２﹒７１

更下跌了５﹒３３％。故此由現在至１１月初英倫銀行議息的期間，英鎊會持續受到英倫銀行有

機會實施負利率所困擾，導致英鎊出現易跌難升的格局，再加上疫情惡化的風險和硬脫歐的衝擊

，估計英鎊在第四季可以說是兇多吉少。相反，我一直看好的日圓，第四季則有機會繼續表現強

勁。



＊英國為硬脫歐作準備＊



英國疫情再趨勢惡化，截至９月１９日為止，再增加４４２２宗確診病例，當局宣布進一步

收緊防疫措施，甚至不排除會再次封城。英國一直是歐洲死亡人數最多的國家，截至９月１９日

死亡人數已接近４２０００人。英國疫情最嚴重的時候是在４、５月份，最高峰是在５月１日，

確診人數高達６２０１，及後疫情緩和，在７月初確診人數只有３００多人。但第二波疫情爆發

後，確診人數一直持續回升至最近超過４０００人。目前走勢看，英國疫情情況實在令人擔心，

估計在疫情惡化之下，英國再次封城似乎無可避免，從而令經濟勢必再度受到衝擊。



亦因此，英倫銀行上周議息後宣布，將進一步研究如何有效實施負利率。不單如此，我認為

英倫銀行下次在１１月５日的議息，有機會宣布加碼量寬。故單以疫情、經濟及貨幣政策來判斷

，英鎊絕對有貶值的壓力和空間。另一方面，英鎊最近大跌的致命傷是來自約翰遜宣布立法，打

算通過內部市場法案，來為英國硬脫歐作準備。有關內部市場法案，英國國會有機會在９月２２

日前進行表決。



雖然明知是違反國際法，但在約翰遜的執政保守黨控制下的國會，相信很大機會通過有關法

案，令歐盟和英國的關係全面決裂。歐盟亦強調，會打算就此在國際法庭控告英國違法。美國眾

議院亦罕有地表示，警告英國切勿違反早前和歐盟簽下的脫歐協議，否則美國也不會承認美英貿

易協議。



＊菅義偉將被內外夾擊＊



另一邊廂，在菅義偉當選日本首相的前後，日圓持續上升正好反映交易員對菅義偉的領導能

力存在很大的疑問。回顧歷史，安倍晉三在上任前後日圓持續大幅貶值，現在菅義偉剛好相反，

日圓在外匯市場一直是避險貨幣，日圓的上升是交易員對後市失去信心的表現。當年安倍晉三強

勢當選，交易員均對他的能力有高度信心，再加上他政綱是要傾舉國之力貶值日圓來對抗通縮。

所以大家不要誤會，以為交易員拋售日圓是對日本失去信心，反之是用真金白銀投下極有信心的

一票。



現在交易員持續買入日圓，正剛好反映他們對日本未來缺乏信心，也不是對美國失去信心。

交叉盤中，英鎊兌日圓大跌，反映交易員對英日兩國都缺乏信心，故此才造就兩國貨幣各走極端

。



菅義偉失敗之處，是開口埋口強調走安倍的舊路，令金融市場完全失去信心。由於今次自民

黨總裁任期只有一年，因此一年後將再度舉行自民黨總裁選舉，目前已有最少兩位黨員表示會向

他挑戰，估計在未來一年，菅義偉在內外夾擊下，以他的能力判斷，有機會在明年大選中落敗，

在政局持續不明朗下，對日圓反而更為有利。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

