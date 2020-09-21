《異動股》傳內地打擊博彩中介，銀娛、永利澳門齊挫近３％

《經濟通通訊社２１日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價跌２﹒６８％，報５６﹒２元；

成交約３９２萬股，涉資２﹒２３億元。今日盤中低見５６﹒０５元，失守五十天線（約

５６﹒９５５元）。

以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒４９％。

近日有報道指，內地積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而

無法兌換籌碼。有報導引述業界指，凡兌換逾２０萬元的籌碼須作出身分登記，以避免來歷不明

交易，導致博彩中介人無法換碼，需要在場外以低至八五折出售籌碼。另外，因有客戶憂慮賭廳

關閉，紛紛向賭廳提取早前的現金存款，引致出現「擠提」。

大和日前發表研究報告指，內地近期重申打擊賭業中介，導致中介人對現金提取施加新的限

制，新舉動可能會嚴重影響流動性，或令澳門博彩貴賓廳業務進一步下跌。

濠賭股全線受壓，永利澳門（０１１２８）跌２﹒６６％，報１３﹒１６元；金沙中國（０

１９２８）挫２﹒２６％，報３２﹒４元；美高梅（０２２８２）跌１﹒３１％，報１０﹒５４

元。

現時，恆生指數報２４３２５，跌１２９點或跌０﹒５３％，主板成交４２１﹒５６億元。

國企指數報９７８７，跌１５點或跌０﹒１６％。

恆生科技指數報７３２７，跌４４點或跌０﹒６０％。

上證綜合指數報３３３３，跌４點或跌０﹒１４％，成交１３２０﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１３２６５，升１９點或升０﹒１５％，成交２１４２﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂 （０００２７） ５６﹒２０元 跌２﹒６８％

新濠國際 （００２００） １６﹒１０元 跌１﹒５９％

澳博控股 （００８８０） １０﹒２２元 跌０﹒９７％

永利澳門 （０１１２８） １３﹒１６元 跌２﹒６６％

金沙中國 （０１９２８） ３２﹒４０元 跌２﹒２６％

美高梅中國（０２２８２） １０﹒５４元 跌１﹒３１％

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（ｙｋ）

