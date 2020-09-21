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即市新聞

21/09/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》人民幣短期走勢反覆，英鎊可博須留意風險

　　《娥姐錦囊》在克服新冠肺炎造成的衝擊後，人民幣匯率逐漸企穩回升。中國外匯交易中心
人民幣兌一美元中間價，上周五（１８日）開市報６﹒７５９１，較上個交易日升８４點子，實
現五連漲，創２０１９年５月６日以來十六個半月新高。而人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）
亦同樣高開１２９點子，由於人民幣匯價累計已有一定升幅，而美元又偏軟多時，預計短期內人
民幣匯率將見反覆，料於６﹒７－６﹒８之間上落。
　　所謂「物極必反」，美元強勢一段時間後，總統特朗普在大選前傾向壓低美元，以刺激出口
。雖然聯儲局承諾未來３年利率維持近零水平，但歐洲利率亦不遑多讓，接近零息，全球僅內地
利率較高，但內地當局為免影響出口，也不會容許人民幣長期升值。
　　日本方面，菅義偉就任日本首相，表明將繼續推進「安倍經濟學」。日本央行行長黑田東彥
亦會與新政府合作，延續寬鬆政策。鑑於政策不會大變，而纏擾多時的人口老化等問題未能解決
，相信日本經濟短期內難有起色，不過日圓作為國際主要貨幣，仍有角色扮演。
　　至於英鎊，投資者可以考慮在低位時買入博反彈，但要留意英國無協議脫歐風險存在，前景
未明，令英鎊投資風險增加。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
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