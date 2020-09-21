《美元走勢－羅明立》美匯若低於９２﹒６０，或引另一波沽壓

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒５７ １０４﹒２７ １０４﹒３０

歐元╱美元 １﹒１８７２ １﹒１８４３ １﹒１８５６

英鎊╱美元 １﹒２９６６ １﹒２９２８ １﹒２９６０

美元╱瑞郎 ０﹒９１１５ ０﹒９０９５ ０﹒９１０５

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９５ ７﹒７４９８

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《美元走勢》美國上周五（１８日）公布第二季經常帳資料，錄得１７０５億赤字，差於預

期的１５７９億赤字，亦遠較第一季１１１５億赤字為高。不過，美國９月密歇根大學消費者信

心指數初值為７８﹒９，高於預期的７５，反映美國消費信心回升。另外，美國８月諮商會領先

指標報１﹒２％，符合預期的１﹒３％。美國１０年期國債收益率升至０﹒７０１％，吸引部分

資金靠泊美元資產。

美國首輪紓困方案將於本月完結，不過兩黨仍然未能就新的方案達成協議，全球疫情未有好

轉跡象，市場的避險需求持續，對避險貨幣利好。美元受制於５０天線及９４﹒００重要阻力，

若低於９２﹒６０可能會引發另一波沽壓，但市場暫時缺乏觸發行情的因素，短線可能維持區間

震盪。



＊歐元只適低位吸納＊



歐洲央行似乎對歐元匯價上升未有太大意見，１﹒１７００不破的話，技術走勢可保持良好

，有助歐元於高位整固，加上歐元區經濟持續反彈，應可支持歐元後市走勢，但只適低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８８０ １﹒１７６０ １﹒１９３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０００ １﹒２８５０ １﹒３０６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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