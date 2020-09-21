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即市新聞

21/09/2020 15:22

《美元走勢－羅明立》美匯若低於９２﹒６０，或引另一波沽壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒５７　　　１０４﹒２７　　　１０４﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８７２　　　１﹒１８４３　　　１﹒１８５６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９６６　　　１﹒２９２８　　　１﹒２９６０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１５　　　０﹒９０９５　　　０﹒９１０５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９５　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周五（１８日）公布第二季經常帳資料，錄得１７０５億赤字，差於預
期的１５７９億赤字，亦遠較第一季１１１５億赤字為高。不過，美國９月密歇根大學消費者信
心指數初值為７８﹒９，高於預期的７５，反映美國消費信心回升。另外，美國８月諮商會領先
指標報１﹒２％，符合預期的１﹒３％。美國１０年期國債收益率升至０﹒７０１％，吸引部分
資金靠泊美元資產。
　　美國首輪紓困方案將於本月完結，不過兩黨仍然未能就新的方案達成協議，全球疫情未有好
轉跡象，市場的避險需求持續，對避險貨幣利好。美元受制於５０天線及９４﹒００重要阻力，
若低於９２﹒６０可能會引發另一波沽壓，但市場暫時缺乏觸發行情的因素，短線可能維持區間
震盪。
　
＊歐元只適低位吸納＊
　
　　歐洲央行似乎對歐元匯價上升未有太大意見，１﹒１７００不破的話，技術走勢可保持良好
，有助歐元於高位整固，加上歐元區經濟持續反彈，應可支持歐元後市走勢，但只適低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８８０　　　１﹒１７６０　　　１﹒１９３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒２８５０　　　１﹒３０６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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