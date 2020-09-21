  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/09/2020 19:19

《再戰明天》美公布里奇蒙儲行製造業指數，鮑威爾在眾議院作證

　　《經濟通通訊社２１日專訊》明晚（２２日）美國公布９月里奇蒙儲行製造業指數，美聯儲
主席鮑威爾在美國眾議院作證。

＊美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院作證＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克
就「經濟正義：評估不平等帶來的財務負擔，努力實現從新冠疫情的公平復甦」發表講話。同時
，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加一場研討會。同時，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗主持
達拉斯聯儲舉辦的網上講座。同時，紐約聯儲總裁威廉姆斯參加主題為「評估不平等帶來的財政
負擔，努力實現從新冠疫情的公平復甦」的討論。
　　明早８：３０ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表演講。
　　明午３：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利參加英國商會線上研討會。
　　明晚１０：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會就「冠狀病毒援助、
救濟和經濟安全法」作證。
　　明晚１０：００ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯就當前經濟狀況與貨幣政策發表講話。

＊美國公布９月里奇蒙儲行製造業指數＊

　　明日，日本股市假期休市。
　　在數據方面，４：００ｐｍ，台灣公布８月失業率，料維持於３﹒９％。
　　１０：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者信心指數，跌幅料由１４﹒７降至１４﹒６。同時
，美國公布８月成屋銷售，料由５８６萬升上６０１萬，月率料由２４﹒７％降至２﹒６％。美
國公布９月里奇蒙儲行製造業指數，料由１８跌至１２。

＊玖龍紙業派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：新興印刷（０１９７５）、玖龍紙業（０２６８９）、融
眾金融（０３９６３）。（ｈｏ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/09/2020
《神州經脈》TikTok出售有定案　WeChat禁令暫緩生效
財經熱話21/09/2020
匯控捱沽　港股挫504點收23950逾三個月低位　科指跌2%
香港要聞21/09/2020
【土地供應】房地產協會倡發展桂山島　料可供逾70萬人居住
專訪21/09/2020
四太地產公司「軍師」吳士元：在地產界打滾廿年全因好奇心
專訪21/09/2020
吳士元：屯門項目最快兩年後推出　樓市中短期難現大冧市
財經熱話21/09/2020
【淪為磨心】匯控或被中國列實體清單　曾失30元關今年股價腰斬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>