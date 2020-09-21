《再戰明天》美公布里奇蒙儲行製造業指數，鮑威爾在眾議院作證

《經濟通通訊社２１日專訊》明晚（２２日）美國公布９月里奇蒙儲行製造業指數，美聯儲
主席鮑威爾在美國眾議院作證。
＊美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院作證＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克
就「經濟正義：評估不平等帶來的財務負擔，努力實現從新冠疫情的公平復甦」發表講話。同時
，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加一場研討會。同時，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗主持
達拉斯聯儲舉辦的網上講座。同時，紐約聯儲總裁威廉姆斯參加主題為「評估不平等帶來的財政
負擔，努力實現從新冠疫情的公平復甦」的討論。
明早８：３０ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表演講。
明午３：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利參加英國商會線上研討會。
明晚１０：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會就「冠狀病毒援助、
救濟和經濟安全法」作證。
明晚１０：００ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯就當前經濟狀況與貨幣政策發表講話。
＊美國公布９月里奇蒙儲行製造業指數＊
明日，日本股市假期休市。
在數據方面，４：００ｐｍ，台灣公布８月失業率，料維持於３﹒９％。
１０：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者信心指數，跌幅料由１４﹒７降至１４﹒６。同時
，美國公布８月成屋銷售，料由５８６萬升上６０１萬，月率料由２４﹒７％降至２﹒６％。美
國公布９月里奇蒙儲行製造業指數，料由１８跌至１２。
＊玖龍紙業派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：新興印刷（０１９７５）、玖龍紙業（０２６８９）、融
眾金融（０３９６３）。（ｈｏ）
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