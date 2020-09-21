《再戰明天》美公布里奇蒙儲行製造業指數，鮑威爾在眾議院作證

《經濟通通訊社２１日專訊》明晚（２２日）美國公布９月里奇蒙儲行製造業指數，美聯儲

主席鮑威爾在美國眾議院作證。



＊美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院作證＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克

就「經濟正義：評估不平等帶來的財務負擔，努力實現從新冠疫情的公平復甦」發表講話。同時

，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加一場研討會。同時，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗主持

達拉斯聯儲舉辦的網上講座。同時，紐約聯儲總裁威廉姆斯參加主題為「評估不平等帶來的財政

負擔，努力實現從新冠疫情的公平復甦」的討論。

明早８：３０ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表演講。

明午３：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利參加英國商會線上研討會。

明晚１０：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會就「冠狀病毒援助、

救濟和經濟安全法」作證。

明晚１０：００ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯就當前經濟狀況與貨幣政策發表講話。



＊美國公布９月里奇蒙儲行製造業指數＊



明日，日本股市假期休市。

在數據方面，４：００ｐｍ，台灣公布８月失業率，料維持於３﹒９％。

１０：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者信心指數，跌幅料由１４﹒７降至１４﹒６。同時

，美國公布８月成屋銷售，料由５８６萬升上６０１萬，月率料由２４﹒７％降至２﹒６％。美

國公布９月里奇蒙儲行製造業指數，料由１８跌至１２。



＊玖龍紙業派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：新興印刷（０１９７５）、玖龍紙業（０２６８９）、融

眾金融（０３９６３）。（ｈｏ）

