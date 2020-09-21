百勝中國：對第三季業務審慎樂觀，維持今年開至少八百家新店目標

《經濟通通訊社２１日專訊》百勝中國（０９９８７）首席財務官楊家威於網上會議中表示

，受新型肺炎疫情影響，中國餐飲業在今年內難全面復甦，惟公司第二季系統銷售額已回復至去

年的９６％，同店增長亦達去年同期的８９％，而８至９月銷售復甦勢頭亦良好，故對第三季業

務表現審慎樂觀，並維持今年開設８００至８５０家新店的目標，若疫情沒有再度惡化，有信心

可完成全年開新店的目標。

他透露，公司新店開店步伐一度因疫情而暫緩，到３至４月才回復正常的開店速度，截至上

半年已開設３５０家新店。他強調，公司對中國市場仍充滿信心，將會持續有系統性地開店，並

逐年加快新店擴張速度，而截至７月份，公司門店數量已逾１萬家，有信心未來門店總數可達２

萬家以上。

首席執行官屈翠容補充指，公司開分店數量並非單一目標，更需符合利潤，而過去幾年肯德

基及必勝客平均回本期分別為約２年及３至４年，加上中國尚有逾７００個城市尚未有肯德基或

必勝客餐廳所覆蓋，對未來新店發展具信心。

屈翠容又說，公司在疫情後已主動調整廣告費、人工成本及產品結構等。而上半年外賣及外

帶業務銷售額達２５億美元，並形容增長趨勢「絕對有想像空間」，故公司未來會加大發展外賣

及外帶業務，並縮小店舖面積，既可迎合新消費模式，亦可節省開店成本，由以往的３６０萬元

人民幣，降至現時的逾２００萬元人民幣。

公司在今年初完成併購黃記煌集團，楊家威指，在計及在港上市集資後，公司目前手上現金

達４０億美元，惟公司目前仍秉持保守及審慎的財務管理態度，收購其他品牌持開放態度，但必

須與主營業務相關，並對收購十分審慎。（ｙｗ）

