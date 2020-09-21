《港元匯率》港元再觸強方兌換保證，金管局注資１４７﹒２５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》港元匯價再度觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局承接約

１９億美元沽盤，向市場注入１４７﹒２５億港元，令銀行體系總結餘將於星期三（２３日）增

加至２３９３﹒７９億港元。

港元匯價最新報７﹒７５兌一美元。（ｓｋ）

