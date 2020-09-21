《小傳日記》大象痛失３０銀，魚缸插低震騰騰

《小傳日記》花旗國三大指數持續下跌，孖屐繼續關注神州同花旗關係發展，香江魚缸高開

低走，高開２８點後雖然升幅一度擴大到８７點，不過好快掉頭下跌。食完午飯返嚟，花旗三大

指數期貨愈跌愈多，Ａ場又走軟，歐洲個市又跌，加上大象（００００５）同重磅科技股受壓，

魚缸跌穿上午低位，挫逾５００點，低見２３９２８見逾三個月低位。最終收報２３９５０，跌

５０４點或跌逾２巴仙，主板成交１１４９﹒１５億銀。國貨佬報９６４０，跌１６２點或跌近

２巴仙；恆生科技指數報７１９５，跌１７６點或逾２巴仙。

Ａ股向下，上證綜指報３３１６，跌２１點或跌近１巴仙，深證成指報１３１４９，跌９５

點或跌近１巴仙，兩市成交縮減近一成至７５５１億人仔。

大隻藍戰士方面，ＷｅＣｈａｔ及ＴｉｋＴｏｋ事件發展真係峰迴路轉，原本侵侵已經下令

自周日起禁止下載ＷｅＣｈａｔ同ＴｉｋＴｏｋ，不過有報道話加州地方法院叫停ＷｅＣｈａｔ

禁令。ＱＱ（００７００）軟近２巴仙，報５１６﹒５銀。另外侵侵又批准ＴｉｋＴｏｋ甲骨文

交易，不過大型科網股今日普遍都腳軟，阿里（０９９８８）走低近３巴仙，報２６２銀；小米

（０１８１０）被主要股東減持後持續偏軟，撻低近７巴仙，報２０﹒６銀，係表現最差藍戰士

。其他重磅股普遍表現疲弱，生發發（００３８８）唔見近２巴仙，報３６７銀；ＡＩＡ

（０１２９９）挫逾２巴仙，報７８﹒３銀；神州移動（００９４１）跌１巴仙，報５１﹒９銀

；建行（００９３９）跌低近１巴仙，報５﹒２８銀。



＊大象不可靠股價向下抄，馬交賭收少賭佬齊彎腰＊



神州商務部日前公布《不可靠實體清單規定》，一共有１４條規定。官媒《環球時報》話，

大笨象（００００５）同聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）極可能被列入不可靠實體清單。大笨象今年真

係運滯，股價跌咗一半不單止，今日再尋底仲失守咗３０元，以全日最低位收市挫逾半成，報

２９﹒３銀；不過暫仲守到２００９年供股價２８元。大笨象弱勢，小象（０００１１）都無運

行，唔見近２巴仙，報１１７﹒２銀；中銀香港（０２３８８）下滑逾１巴仙，報２１﹒３銀；

東亞銀行（０００２３）跪低逾２巴仙，報１５﹒９２銀；渣打（０２８８８）蒸發逾６巴仙，

報３４﹒９銀。

濠賭股都腳軟，有大行下調馬交賭收預測，又削多隻賭佬目標價，成個板塊今日都無厘神氣

，唔少股價跌幅超過４巴仙，金沙中國（０１９２８）蒸發近５巴仙，報３１﹒５５銀；銀河娛

樂（０００２７）回吐近半成，報５５銀；永利澳門（０１１２８）挫近５巴仙，報１２﹒９銀

；澳博控股（００８８０）失守１０銀關，跪低逾３巴仙，報９﹒９９銀；美高梅

（０２２８２）下滑逾６巴仙，報１０銀。



＊軟件股下挫微盟齊急墮，手機佬疲弱瑞聲股價削＊



花旗科技股下挫，魚缸呢邊都唔好得幾多，好似軟件即服務（Ｓａａｓ）今日跌到一仆一碌

，簡直慘不忍睹，微盟集團（０２０１３）急瀉逾８巴仙，報１０﹒４６銀；中國有贊

（０８０８３）跌逾４巴仙，報１﹒５１銀；兌吧（０１７５３）潛水近７巴仙，報２﹒７４銀

；不過匯付天下（０１８０６）逆市漲近３巴仙，報２﹒３６元；阜博集團（０３７３８）升逾

４巴仙，報５﹒１１銀。

雖然花旗電腦處理器生產商ＡＭＤ已獲得對華為供貨的許可證，舜宇（０２３８２）同瑞聲

（０２０１８）早段都曾經升過，但係大市沽壓力強，都係頂唔住由升轉跌。其中舜宇跌逾半巴

仙，報１２２﹒１銀。瑞聲科技潛水逾巴仙，報４３﹒６５銀；比亞迪電子（００２８５）跪低

近半成，報３８﹒１銀。丘鈦科技（０１４７８）跌逾半巴仙，報９﹒４１元。高偉電子

（０１４１５）落近半成，報２﹒８６元。



＊呠呠車走低比亞迪腳跛，國聯玩合體內券向上睇＊



據上交所上市委宣布，吉利（００１７５）會喺下星期一審議公司喺上海科創板第二上市嘅

申請，今次回Ａ計劃集資２００億人仔，吉利逆市升１格，報１６銀。但其他呠呠車走勢唔係咁

好，東風（００４８９）同華晨（０１１１４）無咗逾１巴仙，報５﹒１９銀同７﹒０３銀；北

汽（０１９５８）跌近１巴仙，報３﹒４６銀。有報道話比亞迪（０１２１１）提高緊刀片電池

產能，主要生產刀片電池嘅重慶工廠會喺年底建成８條產線，達成２０ＧＷｈ以上嘅年產能目標

；比亞迪早段破頂後後繼無力，盤中一度倒跌逾７巴仙，收跪近８巴仙，報１０２﹒２銀。

今日「孖屐」無運行，神州券商佬反而非常精神！國聯證券（０１４５６）公布，打算以發

行Ａ股方式，換股吸收合併於上海上市的國金證券（滬：６００１０９），「孖屐」自然憧憬相

關交易陸續有來，券商佬跑贏「孖屐」！國聯證券飆３６巴仙，報４﹒８５銀；華泰

（０６８８６）揚近１巴仙，報１２﹒８４銀；信証（０６０３０）跳高近１巴仙，報

１７﹒４２銀；廣發証券（０１７７６）升不足１巴仙，報９﹒７８元；中金公司

（０３９０８）走低近２巴仙，報１７﹒８２銀。請請！



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