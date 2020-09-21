【專訪】吳士元：屯門項目最快兩年後推出，樓市中短期難現大冧市

《經濟通通訊社記者黃和美２１日報道》澳博（００８８０）聯席主席兼執行董事梁安琪於

５年前成立地產公司尚嘉控股，成立不久後即以高價奪得元朗官地而一鳴驚人，及後在２０１６

年亦以１４億元投得屯門住宅地皮，惟近年於本港投地的步伐明顯減少，尚嘉控股行政總裁吳士

元接受本通訊社專訪時坦言，在香港較難找到符合公司回報率要求的項目，而公司目前在香港擁

有４個住宅發展項目，其中屯門項目最快將於兩年後推出。



＊在港持有４個住宅項目，屯門項目料兩年後推＊



他指，尚嘉並非傳統家族企業，主營地產業務及非地產項目投資二大板塊，公司目前在香港

擁有４個住宅發展項目，包括灣仔單幢樓項目「壹嘉」、屯門青霞里、元朗牛潭尾新潭路及與內

房保利置業（００１１９）合作的油塘高超道地皮。其中「壹嘉」已於２０１７年推出，前累售

約８成單位；而屯門青霞里項目則已完成地基工程，料於２年後推出。他又透露，元朗項目正進

行上蓋工程，預期發展為１６間獨立屋；至於油塘項目則正進行地盤平整，料可提供６００伙，

預計２個項目投資額分別為約１５億元及６０億元。



＊發展項目寧缺勿濫，續拓海外市場以平衡風險＊



他強調，公司寧缺勿濫，作為中小型發展商，在資本有限底下，需要小心翼翼地選擇合適的

項目作投資，而香港優質項目不多，故近年公司持續拓展海外市場，包括英國、日本等地，以平

衡風險。他亦不諱言，雖然今年因疫情孵化出更多投資機會，但考慮到全球疫情發展仍未明朗，

故公司暫未有出手投資新項目。

除地產業務外，尚嘉亦有基金投資及船舶等業務，近期亦斥資約１億美元購入４艘新船，而

目前公司基金投資佔總資產約１０％至１５％，在手項目約８至１０個，行業覆蓋金融及物流等

。

事實上，在中美關係緊張及新型肺炎疫情的陰霾下，本港樓市自去年下半年起已轉吹淡風。

吳士元認為，市場氣氛難以控制，可幸是公司沒有財務壓力，同時亦會以「長短棍」形式作投資

發展，市況好時可以出售住宅項目，市況低迷時亦可將部分物業作長線收租，強調公司「進可攻

，退可守」。



＊低息成支持樓價高企的主因，樓市中短期難現大冧市＊



他指出，香港住屋需求仍旺盛，現時樓市處於膠著狀態，主要是部分買家持住「執平貨」的

心態，惟本港金融監管嚴格及辣招等已令炒家卻步，而在低息環境下，業主持貨力亦強，香港出

現大量負資產個案或劈價求售的機會較少；隨著不明朗因素消退，相信樓市會逐步好轉。

他又認為，低息環境未變及供應量不足是支持香港樓價高企的重要原因，不能只歸咎於房屋

政策問題，尤其是香港是由供求主導的商業市場。由於息口持續低企，直指本港中短期內都難現

大冧市，加上香港大部分地產商現金流都充裕，不需要大規模促銷去貨，「個個都ｃａｓｈ

ｒｉｃｈ的話，樓市點會跌？」



＊公司租金減幅逾一半，業主並非是「疫市」贏家＊



事實上，除住宅物業外，尚嘉於本港亦擁有多幢商廈及舖位，包括中環娛樂行及銅鑼灣興發

街８８號等。吳士元稱，在疫情衝擊下，街舖最受重創，坦言「都經營得幾辛苦」，公司需要劈

租來吸引新租客，整體租金減幅逾一半。

對於零售協會曾預警到今年底將有逾１﹒５萬間零售店舖結業，他認為，市場上似乎是一面

倒要求業主減租，坦言明白現時零售租客的困境，但強調業主並非是「疫市」贏家，亦非企硬不

減租，公司亦有針對受影響的行業先後實施兩次租金寬減，只是若有業主需依賴每月租金來償還

銀行按揭供款，減租無疑令業主經營百上加斤。他續指，市場會自動出現調整，「一旦無人租，

業主自動會減租，平租就自然有人嚟」。

