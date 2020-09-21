  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/09/2020 15:22

【專訪】吳士元：屯門項目最快兩年後推出，樓市中短期難現大冧市

　　《經濟通通訊社記者黃和美２１日報道》澳博（００８８０）聯席主席兼執行董事梁安琪於
５年前成立地產公司尚嘉控股，成立不久後即以高價奪得元朗官地而一鳴驚人，及後在２０１６
年亦以１４億元投得屯門住宅地皮，惟近年於本港投地的步伐明顯減少，尚嘉控股行政總裁吳士
元接受本通訊社專訪時坦言，在香港較難找到符合公司回報率要求的項目，而公司目前在香港擁
有４個住宅發展項目，其中屯門項目最快將於兩年後推出。

＊在港持有４個住宅項目，屯門項目料兩年後推＊

　　他指，尚嘉並非傳統家族企業，主營地產業務及非地產項目投資二大板塊，公司目前在香港
擁有４個住宅發展項目，包括灣仔單幢樓項目「壹嘉」、屯門青霞里、元朗牛潭尾新潭路及與內
房保利置業（００１１９）合作的油塘高超道地皮。其中「壹嘉」已於２０１７年推出，前累售
約８成單位；而屯門青霞里項目則已完成地基工程，料於２年後推出。他又透露，元朗項目正進
行上蓋工程，預期發展為１６間獨立屋；至於油塘項目則正進行地盤平整，料可提供６００伙，
預計２個項目投資額分別為約１５億元及６０億元。

＊發展項目寧缺勿濫，續拓海外市場以平衡風險＊

　　他強調，公司寧缺勿濫，作為中小型發展商，在資本有限底下，需要小心翼翼地選擇合適的
項目作投資，而香港優質項目不多，故近年公司持續拓展海外市場，包括英國、日本等地，以平
衡風險。他亦不諱言，雖然今年因疫情孵化出更多投資機會，但考慮到全球疫情發展仍未明朗，
故公司暫未有出手投資新項目。
　　除地產業務外，尚嘉亦有基金投資及船舶等業務，近期亦斥資約１億美元購入４艘新船，而
目前公司基金投資佔總資產約１０％至１５％，在手項目約８至１０個，行業覆蓋金融及物流等

　　事實上，在中美關係緊張及新型肺炎疫情的陰霾下，本港樓市自去年下半年起已轉吹淡風。
吳士元認為，市場氣氛難以控制，可幸是公司沒有財務壓力，同時亦會以「長短棍」形式作投資
發展，市況好時可以出售住宅項目，市況低迷時亦可將部分物業作長線收租，強調公司「進可攻
，退可守」。

＊低息成支持樓價高企的主因，樓市中短期難現大冧市＊

　　他指出，香港住屋需求仍旺盛，現時樓市處於膠著狀態，主要是部分買家持住「執平貨」的
心態，惟本港金融監管嚴格及辣招等已令炒家卻步，而在低息環境下，業主持貨力亦強，香港出
現大量負資產個案或劈價求售的機會較少；隨著不明朗因素消退，相信樓市會逐步好轉。
　　他又認為，低息環境未變及供應量不足是支持香港樓價高企的重要原因，不能只歸咎於房屋
政策問題，尤其是香港是由供求主導的商業市場。由於息口持續低企，直指本港中短期內都難現
大冧市，加上香港大部分地產商現金流都充裕，不需要大規模促銷去貨，「個個都ｃａｓｈ　
ｒｉｃｈ的話，樓市點會跌？」

＊公司租金減幅逾一半，業主並非是「疫市」贏家＊

　　事實上，除住宅物業外，尚嘉於本港亦擁有多幢商廈及舖位，包括中環娛樂行及銅鑼灣興發
街８８號等。吳士元稱，在疫情衝擊下，街舖最受重創，坦言「都經營得幾辛苦」，公司需要劈
租來吸引新租客，整體租金減幅逾一半。
　　對於零售協會曾預警到今年底將有逾１﹒５萬間零售店舖結業，他認為，市場上似乎是一面
倒要求業主減租，坦言明白現時零售租客的困境，但強調業主並非是「疫市」贏家，亦非企硬不
減租，公司亦有針對受影響的行業先後實施兩次租金寬減，只是若有業主需依賴每月租金來償還
銀行按揭供款，減租無疑令業主經營百上加斤。他續指，市場會自動出現調整，「一旦無人租，
業主自動會減租，平租就自然有人嚟」。

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/09/2020
《神州經脈》TikTok出售有定案　WeChat禁令暫緩生效
財經熱話21/09/2020
匯控捱沽　港股挫504點收23950逾三個月低位　科指跌2%
香港要聞21/09/2020
【土地供應】房地產協會倡發展桂山島　料可供逾70萬人居住
專訪21/09/2020
四太地產公司「軍師」吳士元：在地產界打滾廿年全因好奇心
專訪21/09/2020
吳士元：屯門項目最快兩年後推出　樓市中短期難現大冧市
財經熱話21/09/2020
【淪為磨心】匯控或被中國列實體清單　曾失30元關今年股價腰斬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>