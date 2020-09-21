《真知灼見－溫灼培》靜待下周美國總統競選辯論大會

《真知灼見》綜合９月３日至１６日於美國當地９個主要民調顯示，民主黨總統候選人拜登

依然領先，平均有著４９﹒０％支持率，爭取連任的美國總統特朗普支持率只有４３﹒２％。下

周二（２９日）將是首輪總統競選辯論，這是特朗普的強項。現關注特朗普能否於當天反敗為勝

，在辯論後支持率超前拜登。



＊歐元本周料續１﹒１７至１﹒２０美元橫行＊



為何筆者這麼關注美國大選？先作聲明，不論是特朗普或拜登上台，筆者也不會改變看淡美

元大方向。因為現時導致美元跌的主因，是美元正受到來自歐元及人民幣對其領導地位的挑戰及

蠶食。這點不論哪一候選人上台，相信也難作改變。但是如拜登上台，由於他的政策較不利美股

，這可能會驅使資金轉返美元避險，為美元帶來短暫推升作用。相反，如特朗普連任，由於他以

美股表現作為其政績，當美股有望續強，美元避險需求便自然降。所以下周辯論後，如特朗普的

支持率能趕超拜登，屆時或可助歐元上破１﹒１７至１﹒２０美元區間的頂部，反之亦然。但就

本周而論，由於市場主要以觀望為主，料歐元將繼續維持於上述水平橫行。



＊富時羅素全球政府債券指數或納入中國國債＊



至於本周市場焦點相信主要集中在周五（２５日）。當天，富時羅素指數公司將有機會把中

國國債納入成為其「全球政府債券」指數。假如成事，市場估計將可能會有１４００億至

１７００億美元資金流入中國國債市場。倘有關因素真的發生，有甚麼值得我們留意呢？首先，

受惠於資金流入國債市場，這可能會為往後人民幣匯價帶來支持。其次，這將意味人民幣又進一

步邁向國際化。在國際上倘人民幣愈是受到歡迎，人民幣愈將侵佔到美元在國際上的主導地位，

這可不利於整體美元後向。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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