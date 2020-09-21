《保險觸覺－黎柱基》颱風下的周全家居保障

《保險觸覺》近年香港有多個破壞力強勁颱風，惡劣天氣可能會引致各種難以預計的意外和

風險威脅，市民可考慮投保家居保險計劃。市場上的家居保險計劃保障全面，不過戶主在投保家

居保險後，也需要作出相應配合，同時留意不保事項，才真正發揮保障的功效。



＊第三者責任保障尤其重要＊



首先，作為一名負責任的戶主，不論有否購買家居保險，在颱風來襲前都應造好防範措施。

除了用膠紙貼玻璃窗外，更要兼顧好室外物件，例如確保冷氣機及其機架的穩固，以及將擺放在

天台、露台或工作平台的物品綁緊或安放室內。

曾有受保人在窗戶或窗台的位置放置盆栽及雜物，在颱風期間，盆栽及雜物意外跌出窗外，

引致街上的途人受傷。涉及人命傷亡的意外，傷者可循民事索償，而法庭會根據受傷情況作出判

決，部分嚴重個案的賠償額更以數百萬元計，並非一般家庭負擔得起。家居保險所涵蓋的第三者

責任保障就可以支援受保人、其同住家人及家庭傭工，因意外引致他人受傷或財產損？所需負上

的法律責任，有助應付巨額申索及減輕法律開支。



＊應盡快報告和拍照存證＊



假如在風暴吹襲期間或之後，發現屋內財物受損，戶主有責任在安全情況下，採取措施避免

情況惡化，並盡快向管理處或相關部門求助。另外，戶主也要為意外現場及受損物件拍照存證，

再通知保險公司意外的情況及財物的受損程度，並妥善存放報稱受影響或損壞之財物，以便保險

公司日後驗證。

最後，申索人要謹記，索償個案須於事發後３０日內提交保險公司，否則保險公司有權不受

理。若然收到任何法庭傳票或其他法律文件，亦要立即通知及寄給保險公司，讓對方接手處理。

至於申索人則要準備好一切所需的文件或單據，如損毀物品的購買單據，或者是銀行帳單、水電

費帳單和地契等，確保個索償過程更為順暢。



＊家居支援熱線應對突發意外＊



即使有了萬全保障，在家居意外發生之時，我們又應如何應對？例如家中突然爆水管，或是

忘了帶鎖匙而無法入屋。因此，有些周全的家居保險計劃還會設有２４小時的家居支援熱線，為

受保人提供轉介服務，包括電器維修、水管維修、鎖匠開鎖、家中診症、家庭看護，以及滅蟲等

，讓受保人不論何時及身在何方，都不用為家居問題感到憂心。

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《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

