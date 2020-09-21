《豐碩成果－盧穗欣》中國經濟帶頭復甦，利好亞債表現

《豐碩成果》債券市場於上月表現普遍理想。多國力推刺激經濟的方案，為市場提供大量資

金，有利信貸市場發展。而美聯儲局將通脹率目標由單純的２％，調整至長期平均值為２％，意

味局方允許往後通脹可維持或高於２％一段時間才開始加息，投資者憧憬聯儲局的「鴿派」政策

料能刺激經濟。



＊美國總統大選增添美債不穩定性＊



儘管外界將焦點放在美國總統大選，但我們認為無論哪方勝出，對市場的影響相若。即使民

主黨候選人拜登當選，貌似更專注美國本土發展，但其政策傾向調高企業稅，或抵消增加基建開

資對經濟的利好影響。相對於外圍因素，中國經濟增長才是亞債表現的關鍵因素。

當其他地區仍然出現經濟衰退同時，中國經濟第二季錄得了３﹒２％增長。內地疫情受控，

亦是最早取消人口流動限制的國家，經濟復甦步伐較迅速，經濟情況大致回復至疫症前水平。出

口數字亦有亮麗表現。抗疫相關的產品，以及電子產品明顯增長。

相對於美債，亞債仍受惠於息率壓縮，波幅亦較美債少。行業方面，表現相對平均，值得注

意是上月領漲的房地產債券表現平平。有消息指，中國計劃進一步收緊房地產行業融資，要求地

產發展商保持、甚至壓低其發行債券的槓桿水平。借新還舊政策有調整，房地產發展商的發債量

不允許超過總債務的８５％，或影響發展商的現金流。但我們相信，實際受影響的企業為數不多

。



＊「三條紅線」有助內房業長遠發展＊



於目前的低息環境下，內房企業債券仍享有相對較高的息率回報，相對聯儲局目標利率近乎

零；美國１０年期國債目前孳息率亦僅於０﹒６７厘水平徘徊，投資級別內房債券一般能做到２

厘至４﹒５厘以上的息率回報，對「追息一族」的基金經理及機構投資者仍有相當吸引力。再者

，即使上文提及中央有意加強對房地產融資管理，並按各企業的負債率、現金短債比例等指標分

區管理，俗稱「三條紅線」，但按２０１９年底３８家國內主要內房企業的數據分析，落入較低

風險的「綠」、「黃」區的內房企業佔總數達６３％，反映除個別企業外，內房行業的整體償債

能力仍較為穩定。當中較知名的國企如中海外（００６８８）、華潤置地（０１１０９）等均屬

最低風險的「綠」區企業。穆迪在８月底發出的研究報告，亦將內地房地產展望評級由負面上調

至穩定。內房銷售恢復增長、庫存保持穩定水平，以及在岸及離岸融資渠道暢通，令投資級別內

房債券仍受市場關注。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

