匯控捱沽，港股挫５０４點收２３９５０逾三個月低位，科指跌２％

《經濟通通訊社２１日專訊》美國周日起禁止當地應用程式商店提供下載ＷｅＣｈａｔ及

ＴｉｋＴｏｋ，雖然加州及三藩市法院頒令禁止，惟市場中美關係未改善，亞洲股市今早亦普遍

走低，港股今早開報２４４８３點升２８點。惟傳遭中國列入《不可靠實體清單規定》的匯控

（００００５）捱沽，科技股則隨納指走弱，加上賭股及地產股亦見一定跌幅，拖累港股全日最

多挫５２７點見２３９２８點，最終港股全日收報２３９５０點，創逾三個月新低，跌５０４點

或跌２﹒０６％，主板成交１１４９﹒１５億元減２０﹒２％。國企指數報９６４０點，跌

１６２點或跌１﹒６６％。恆生科技指數跑輸大市，收挫１７６點或跌２﹒３９％，報７１９５

點。

Ａ股同樣回吐，上證綜合指數報３３１６點，跌２１﹒１５點或跌０﹒６３％。深證成份指

數報１３１４９點，跌９５﹒５９點或跌０﹒７２％，總成交７５５０﹒７７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌１﹒６２％，報５１６﹒５元；友邦保險

（０１２９９）跌２﹒１３％，報７８﹒３元；建設銀行（００９３９）跌０﹒７５％，報

５﹒２８元；中國移動（００９４１）跌１﹒０５％，報５１﹒９元；港交所（００３８８）跌

１﹒５％，報３６７元。



＊匯控或列入《不可靠實體清單規定》，全日收挫半成穿３０元＊



傳匯控將被列入中國的《不可靠實體清單規定》，全日跌５﹒３３％，報２９﹒３元，最低

見２９﹒３元，創２０１２年年初以來低位（以除淨後計）；本地銀行股亦受累走低。渣打集團

（０２８８８）跌６﹒１８％，報３４﹒９元；恆生銀行（０００１１）跌１﹒８４％，報

１１７﹒２元；中銀香港（０２３８８）跌１﹒３９％，報２１﹒３元；東亞銀行

（０００２３）跌２﹒３３％，報１５﹒９２元。

內地積極打擊洗錢活動，不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，加上瑞信唱淡賭股，賭股顯著下

挫。銀河娛樂（０００２７）跌４﹒７６％，報５５元；金沙中國（０１９２８）跌４﹒８３％

，報３１﹒５５元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒５９％，報１２﹒９元；澳博控股

（００８８０）跌３﹒２％，報９﹒９９元；新濠國際（００２００）跌４﹒５２％，報

１５﹒６２元；

汽車股普遍隨市下跌。上交所下周一（２８日）審議吉利（００１７５）科創板上市，全日

升０﹒１３％，報１６元；比亞迪股份（０１２１１）先破頂高見１１７元後倒挫，收瀉

７﹒５１％，報１０２﹒２元；廣汽集團（０２２３８）跌１﹒２４％，報７﹒１４元；長城汽

車（０２３３３）跌２﹒３１％，報１０﹒１４元；東風集團（００４８９）跌１﹒１４％，報

５﹒１９元。



＊小米挫近７％穿２１元，物管、醫療股齊走弱＊



港股科技股受壓，小米（０１８１０）遭野村降評級至「中性」評級，全日低收６﹒５８％

，報２０﹒６元，為表現最差藍籌及國指股。阿里巴巴（０９９８８）獲銀河聯昌予３３８元目

標價，仍收跌２﹒８２％，報２６２元；美團點評（０３６９０）無升跌，報２４１﹒６元；微

盟集團（０２０１３）跌８﹒０８％，報１０﹒４６元，為跌幅最大科指成分股；金山軟件

（０３８８８）跌４﹒７６％，報３９﹒０５元。

美國電腦處理器生產商ＡＭＤ表示，已獲得對華為供貨的許可證，預計公司業務不會因為美

國的「華為禁令」，而受到重大影響。華為概念股及電信相關股跌幅普遍較少。舜宇光學

（０２３８２）微跌０﹒６５％，報１２２﹒１元；中芯國際（００９８１）跌０﹒９７％，報

２０﹒４元；中興通訊（００７６３）跌０﹒７４％，報１８﹒８元；比亞迪電子

（００２８５）跌４﹒６３％，報３８﹒１元；瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒３２％，報

４３﹒６。

醫療相關股及物管股跑輸大市。微創醫療（００８５３）跌１﹒８３％，報３２﹒２元；平

安好醫生（０１８３３）挫３﹒８４％，報１１０﹒３元；康基醫療（０９９９７）瀉５﹒７％

，報２２﹒３５元；時代鄰里（０９９２８）跌６﹒１９％，報９﹒７元；奧園健康

（０３６６２）急跌６﹒２５％，報６﹒１５元；永升生活服務（０１９９５）滑５﹒３２％，

報１５﹒３元。（ｋｓ）

