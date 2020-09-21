《每周華語－黃溢華》地緣形勢格物致知、基本科研、國際貿易

《每周華語》「穿梭機」（Ｓｐａｃｅ Ｓｈｕｔｔｌｅ）已於２０１１年７月退役，前蘇

聯的「無人」「穿梭機」亦同樣離開了征服太空的行列。進出大氣層，面對極高的溫度（約為三

十度Ｆ），利用陶瓷概念，發明家Ｂｏｂ Ｂｅａｓｌｅｙ（１９２６－１９９７）成功研發了

美國「穿梭機」的「防熱磚╱系統」）：各國都有陶瓷，但運用╱格物各異。



國際貿易、地緣政局、基本科研、資源爭奪及產品╱成本成為全球化不斷變動之中的重點主

軸。生產涉及成本╱出入口稅。而不同地區有自身的資源，生產╱科研╱成本水平，因而近二、

三百年的國際貿易，資源爭奪成為地緣政局去向的決定性因素。百多二百年前，西方社會強行把

大清及日本等國打開國門，便利輸出更多的產品及爭取更大的利益。



筆者已討論了很多次基本科研的重要性。今天再談格物致知，因為今天眼前世局紛亂，地緣

不穩，因素甚多，但主因之一，乃各國格物水平之差異及國際貿易的發展長期失去平衡。很久很

久以前，不同的民族對煤炭有強大的自然需求。炭以很多形式存在，其中有鑽石及石墨。但炭的

自然穩定存在仍有很多可能性！二氧化炭乃溫室氣體，太多太多使地球氣溫不斷上升，人類活動

產生太多熱能及溫室氣體，成為各大中小國必須合力去解決的事情。但炭的其他存在形式，卻成

為重要的科研產物。例如「炭六十」形成一球形！它的結構十分之穩定，衍生很多的產業，而「

炭六十」的發現，產生新的醫療應用，強硬結構及今天仍有大批研究員把「炭六十」之應用發揚

光大。「炭六十」以外，石墨烯（Ｇｒａｐｈｅｎｅ）乃透明無色的結構，亦是一種納米材料

，研究員拿下了２０１０年的諾貝爾物理學獎，純碳的原子層。它的應用甚廣，可望革新一系列

的智能電話、電池及其他新的應用。英國大學研究員（來自前蘇聯），奪得這一物理學獎。而「

炭六十」則於１９９６年由英美學者拿下化學獎。基本科研，基本格物是甚為重要的事情，因為

掌握新技術，即使未有即時的產品，亦可申請專利等等：有新產品及專利收入了。



１９５０年代，新中國於東歐等地區日受重視。東德發行毛主席郵票，而齊白石的作品成為

文化交流主軸之一。地緣形勢，新中國有新的切入點。齊白石畫作甚多，東德於１９５６年出版

一本有關齊白石的入門畫。距今一甲子有多，這本小書今天仍保存良好，有彩色頁子，內容以德

文為本。東德的ＧＤＰ是華沙公約國最大的國家，東德也有太空人參與前蘇聯的太空科研和探險

。前蘇聯太空科研好，甚而於太空站的設計比美歐更前衛，「一件過」的太空衣成為太空人今天

的標準，以彈射形式返回地球亦是標準形式╱科技。



另方面，核能潛在很大的輻射風險，１９５０╱１９６０年代，已有研究核聚變的方案，前

蘇聯的「托卡馬」方案比歐美更佳，今天多國各自及合作的核聚變計劃，仍以「托卡馬」為主軸

方案。美英法德蘇各自的科研格物，均具特點及原創性。齊白石畫作好，但中國科研格性起步遲

。中國航母步入第三艘的建設，正在追上西方的水平，必須再三努力，但近７０年已有大進步，

亦花了多代精英的努力。



量子力學再革新了物理學及其他學科。基因的科研使藥物科研多了更多的「不可能」，基因

的發現及應用，使醫學更上一層樓。量子力學使牛頓力學行前了一大步！牛頓發現╱觀測了「萬

有引力」！他的聰明在於：不明白為甚麼有「引力」互吸，但這是一「遙距的力」

（Ａｃｔｉｏｎ ａｔ ａ ｄｉｓｔａｎｃｅ），且他成功建立了「萬有引力」定律及方程式

！即使看不到「空間」，三百多年前已可了解行星╱太陽╱地球的關係及其他的物理現象。一百

年前，愛恩斯坦用了他的高超「幻想」力，把空間更好解檡：因而我們明白「空間」自身便是「

萬有引力」的根源。正常╱細小空間等情況之下，牛頓力學已成為去月球的理論基礎！但愛恩斯

坦由基礎空間「格物」，以「空間」新的觀點，使牛頓力學更為準確。「格物」使我們明白更多

地球，宇宙的本質。



經濟上，生活上，量子力學的科研成果也走入了「產品」之內：晶片、電腦、微形儲存碟及

「不可能」的資訊傳送方案。量子力學產生晶片，科學家向「不可能」挑戰。今天的「ＡＩ」：

１９７０╱１９８０年代視為不可能，今天ＡＩ╱大數據大突破，「ＡＩ」已生活化地存在我們

的日常生活之中。



齊白石也好、愛恩斯坦也好，各自在自身的專業領域不停「格物」。經濟學不是一門「準」

科學（ｅｘａｃｔ ｓｃｉｅｎｃｅ），市場不易掌握及分析，但仍須更多了解。



Ｂｏｂ Ｂｅａｓｌｅｙ的「防熱磚」甚「輕」，使「穿梭機」升空成為可能，但高速升空

之下，總有「防熱磚」因為震動大而離開機身：不幸事情發生，打穿了機翼，回航返回進入大氣

層，高溫穿入了機身之內，穿梭機大爆炸！可見「格物」有限制，已不只因為「防熱磚」，也因

為「Ｏ－Ｒｉｎｇ」引致燃料泄漏而爆炸。可見穿梭機成敗參半：必須提早退役亦見合理也！征

服外太空╱大氣層，也是地緣「格物」的角色。



《資深市場人士 黃溢華》



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