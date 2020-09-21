《鍾之日記》匯控慘失３０關，微信被禁騰訊跌

《鍾之日記》９月２１日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



在剛過去的周末，中美博弈交鋒加劇，台海上空風雲變幻。美國周日起禁止當地應用程式商

店提供下載ＷｅＣｈａｔ及ＴｉｋＴｏｋ，中國商務部對此堅決反對，並發布《不可靠實體清單

規定》，強調將對中斷與中國企業等行為的外國實體採取禁止投資、禁止相關人員、交通運輸工

具入境等相關措施。《規定》雖暫時沒有預設時間表和企業名單，但被指是作為中方對美國封殺

微信及ＴｉｋＴｏｋ的反制措施。《環球時報》引述消息稱，匯控（００００５）與聯邦快遞

（ＦｅｄＥｘ）、蘋果公司極有可能被列入清單中。

香江魚缸今早開報２４４８３點升２８點。匯控（００００５）捱沽，科技股隨納指走弱，

加上賭股及地產股亦見一定跌幅，拖累港股全日最多挫５２７點見２３９２８點，最終恆指收報

２３９５０點，創逾三個月新低，跌５０４點或跌２﹒０６％，主板成交１１４９﹒１５億元減

２０﹒２％。



＊ＬＰＲ連續５個月不變，外資流出Ａ場跌＊



人民銀行連續第五個月維持貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不變，９月一年期和五年期以上

ＬＰＲ分別持平３﹒８５％和４﹒６５％，符合市場預期。中國商務部發布《不可靠實體清單規

定》，惟暫時沒有預設時間表和企業名單。滬深股市上周五（１８日）急漲過後，外資今日循陸

股通急拋６５億元人民幣，權重板塊低走，拖累滬綜指全日跌０﹒６３％，報３３１６﹒９４點

，深成指跌０﹒７２％。兩市全日成交７５５１億元人民幣，較上日成交減少９﹒６％。

美國總統特朗普周六（１９日）宣布支持甲骨文、沃爾瑪與ＴｉｋＴｏｋ達成的交易方案。

美國商務部隨即宣布將ＴｉｋＴｏｋ禁令推遲至本月２７日深夜生效。字節跳動發聲明指，新成

立的公司ＴｉｋＴｏｋ Ｇｌｏｂａｌ在啟動Ｐｒｅ－ＩＰＯ融資後，字節跳動仍持股８０％。

方案不涉及任何算法和技術的轉讓。若交易獲得落實，則ＴｉｋＴｏｋ可繼續在美經營，對字節

跳動當然是好消息，Ａ場相關概念股走高，紫天科技（深：３００２８０）漲１０﹒４％，科達

股份（滬：６００９８６）、省廣集團（深：００２４００）漲停。



＊匯控再次觸礁，市值蒸發半成失３０關＊



匯控負面消息不斷，繼中國官媒《環球時報》首席記者指集團極有可能被列入不可靠實體清

單後，美國財政部外洩文件顯示，集團在２０１３年至２０１４年間得知監管部門正調查一宗涉

資８０００萬美元的龐氏騙局下，仍容許涉及帳戶轉移可疑款項至在港戶口，直至騙徒被美國證

交會起訴，才關閉有關香港戶口。匯控受兩大負面消息打擊，全日股價跌５﹒３％，在全日最低

位２９﹒３元收市，失守３０元心理關口，更創２０１２年年初以來低位。總結過去大半年，匯

控受環球央行減息、績差兼停派息及近月捲入中美博奕等負面消息拖累，今年股價慘被「腰斬」

，累計跌幅逾五成。

另外，匯豐銀行網站顯示，其證券孖展買賣服務列出認可孖展買賣股票名單，顯示於１２月

７日起將終止為匯控及其同系恆生銀行提供孖展信貸，而現時兩隻股份孖展比率為６０％，名單

中的其他港股均無變動。

中國平安（０２３１８）作為匯控的第二大股東，全日跌１﹒４％，報８２﹒５元；交通銀

行（０３３２８）的二股東為匯豐，持股量僅次於中國財政部，交通銀行全日價跌１﹒３％，報

３﹒８５元。

本地銀行股亦受拖累走低。渣打集團（０２８８８）跌６﹒２％，恆生銀行（０００１１）

跌１﹒８％，中銀香港（０２３８８）跌１﹒４％，東亞銀行（０００２３）跌２﹒３％。



＊加洲叫停微訊禁令，新經濟股齊腳震＊



美國商務部宣布，禁止美國境內的應用程式平台，為抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ和騰訊旗下

ＷｅＣｈａｔ提供下載和更新，同時禁止ＴｉｋＴｏｋ及ＷｅＣｈａｔ在美國境內提供付款、轉

帳等服務，封殺程度遠超市場預期。

禁令原本周日（２０日）起生效。不過，一批ＷｅＣｈａｔ用戶入稟三藩市法院挑戰禁令，

質疑政府限制言論自由。美國聯邦法官判決指出，雖然與中國相關的國家安全威脅一般證據有很

多，但與ＷｅＣｈａｔ有關的特定證據不多，故暫緩生效禁令。

騰訊表示，集團正進一步評估被禁制交易識別對其的影響，並繼續與美國政府及美國其他利

益相關者磋商，以達成長遠解決方案。美國現有ＷｅＣｈａｔ應用程式用戶可能繼續使用進行交

流，但在持續更新以及服務質量可能受負面影響，不過該應用程式可能無法在美國獲得新用戶。

據大摩早前報告指出，騰訊目前來自美國的直接收入只有約２％，當中大部分來自遊戲收入

，加上美國用戶比例較小，認為禁令影響可控。不過，騰訊股價今日仍應聲下跌，早段曾挫近

２﹒５％，跌勢其後稍有回順，收報５１６﹒５元，跌１﹒６％。

中國科網企業遭美方打擊，憂慮兩國科技戰很大機會持續，ＡＴＭＸＪ普遍「腳震」，小米

（０１８１０）今日瀉６﹒６％，為表現最差藍籌；阿里（０９９８８）跌２﹒８％，京東

（０９６１８）跌１﹒６％，惟美團（０３６９０）靠穩無起跌。



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