【券商合併】國聯證券合併民企國金證券，市值暴增邁向龍頭行列

《經濟通通訊社記者徐曉瑩２１日報道》國聯證券（０１４５６）（滬：６０１４５６）合

併民企國金證券（滬：６００１０９）落地。國聯證券擬受讓長沙湧金持有的國金證券約

７﹒８２％股份，同時國聯證券向國金證券全體股東發行Ａ股股票的方式換股吸收合併國金證券

。國金證券及國聯Ａ股今日起暫停交易，而國聯證券Ｈ股則續買賣，受消息刺激，國聯Ｈ股偷步

抽升，一度大漲７５％，目前升幅回順至４７％，報５﹒２６港元。



＊國金證券：兩公司存體制等方面差異，惟做大做強有迫切需要＊



國聯證券上周五（１８日）的收盤價為１９﹒６４元（人民幣．下同），市值４６７﹒０６

億元。國金證券股價為１５﹒２９元，市值４６２﹒４億元。兩家市值合共將近９３０億元，幾

乎相當於光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）的市值，此舉亦意味著國聯及國金證券

的合併或加快其邁進龍頭券商行列之一大步。

針對合併，國金證券相關負責人回應稱，兩家上市券商確實存在體制、機制、文化等方面的

差異，尤其是兩家公司在各自的發展過程中，形成了各自鮮明的發展特色、業務專長及資源稟賦

。但是，在中國經濟發展的新階段，券商行業也在經歷深刻的變革，國有券商與民營券商同樣面

臨行業的發展機遇與挑戰，同樣面臨做大做強的迫切需要。



＊合併或與監管收緊有關＊



國金證券屬「湧金系」旗下，控股股東為長沙湧金集團，實際控制人是陳金霞，即湧金系創

辦魏東之妻，屬於典型的民營券商。

魏東１９９４年建立起「湧金系」，並在其父親魏振雄的支持下將湧金系不斷壯大，促使魏

東僅用了１４年，就將湧金系打造成一個市值３００億的金融帝國。「湧金系」最風光時不僅掌

控著九芝堂、千金藥業等上市醫藥公司，而且轄有國金證券、雲南國際信托等為核心的金融機構

，在當時的資本市場獨佔鰲頭。不過，就在事業如日中天之際，４１歲的魏東在北京跳樓自殺。

一家中小型券商合規負責人透露，陳金霞長年滯留海外，主要由職業經理人運營國金證券。

他表示，民營金控「野蠻生長」及無人監管的時代已經過去，明天系、安邦系、華信系等相繼覆

滅，湧金系的國金證券賣身國企或是最好結局。從股東背景來看，國聯證券前三大股東均為無錫

市國資背景。

在業內看來，此次合併或與監管收緊有關。９月１４日，《關於實施金融控股公司准入管理

的決定》、《金融控股公司監督管理試行辦法》系列政策出台，正式將非金融企業投資形成的金

融控股公司納入監管。１１月起實施的金融控股公司准入管理，明確經批准設立的金融控股公司

，由人民銀行頒發金融控股公司許可證，憑該許可證向市場監督管理部門辦理登記，領取營業執

照。

