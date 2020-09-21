《融天納地－溫天納》經濟轉正支撐匯率有利人民幣資產

《融天納地》自６月開始，人民幣持續升值，當中涉及美元貶值、貿易順差擴大、外資流入

、升值預期強化等原因。從疫情期間被貶，持續逆向發展，形成未來一年的潛在升值動力。



深層次看，內地貿易順差擴大與海外疫情有關，預計未來半年至一年仍處於較高水平。不能

否認，內地經濟狀況較佳、利率較高，持續吸引外資流入。不過，美元指數未來不一定會大幅貶

值，人民幣受美元因素的影響或下降。不過，人民幣升值預期尚未完全發揮，待實體經濟因素反

映後，人民幣升值預期或將持續。始終，中美貿易摩擦及大國博弈對人民幣升值預期變化的影響

較大。



如筆者所言，內地商品貿易順差的擴大與服務貿易逆差的縮小均與海外疫情有關。海外疫情

若要完全受控，可能需要等待疫苗廣泛應用後才能明確，這至少需要１年的時間。內地疫情遠勝

美國，而內地貨幣政策已經回歸常態，而聯儲局預期在２０２３年前都不會加息，因此中美息差

有望繼續處於高位，而內地加大國內市場開放的舉措也將支持外資流入。



在環球流動性偏正面的背景下，內地全年ＧＤＰ可能實現正增長，觀察近期內地高頻數據，

房地產成交繼續下降，農產品批發價格延續回落。經濟上升的過程應該是緩慢的，下半年以緩慢

復甦為主。工業生產已經恢復正常，但居民收入則呈現減少，消費可能在第４季度末才能恢復。

與此同時，內地財政收入同樣下跌，這或會制約政府投資力度。因房地產投資受到壓制，製造業

投資則受到利潤尚待恢復和未來不確定的影響，復甦難度較大。在今年餘下的日子，估計ＧＤＰ

增長速度將徘徊在４至５％之間，而全年增長數字將有望恢復正增長，預期亦曲線支撐了人民幣

短期匯率，亦有利人民幣資產表現。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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