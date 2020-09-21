《匯市一周－徐惠芳》觀望新西蘭瑞士議息，歐元紐元稍強

《匯市一周》本周，將有眾多美聯儲官員講話，其中重點關注美聯儲主席鮑威爾在國會的聽

證會，美國財政努欽也會作證，或對美國財政刺激政策帶來啟示。新西蘭聯儲和瑞士央行分別本

周三及四（２３日及２４日）舉行利率會議。本周一（２１日）為敬老日，日本休市一天，等待

美國的芝加哥聯儲全國活動指數和加拿大的全國經濟信心指數。



上周聯儲局議息繼續按兵不動，但表明低利率將至少持續到２０２３年底，直到通脹在一段

時間超過聯儲局２％目標。美國首次及持續申領失業救濟金人數和８月零售銷售結果不及預期，

反映就業復甦仍然低迷，零售銷售疲弱，美元挑戰９３﹒５０失敗而回。



＊歐元區三大國政局惹關注＊



本周觀望其他美聯儲官員立場是否與主席一致。主席鮑威爾將匯報新冠疫情援助、救濟和經

濟安全法的季度實施情況。美國疫情持續嚴峻，阻礙復甦步伐。關注鮑威爾除了保持鴿派的證辭

外，還有沒有其他政策立場和新構思。經濟數據方面，周三留意美國公布９月製造業及服務業

ＰＭｌ，若數據放緩程度大過預期，美匯指數有可能借此下試８月低位９１﹒７３。若符合預期

，美匯指數或再試挑戰９３﹒５０關口。



歐元區第三大國的政局也令投資者增加困擾，意大利將於９月２０至２１日舉行地方選舉及

憲法公投，探討縮小該國議會的規模，以增加政府效率。是次公投，會令政局變得更加不穩，而

疑歐勢力的抬頭，也勢必令已經在英國脫歐爭持的歐盟高層添加更多顧慮。歐元兌美元現在

１﹒１８６０水平整固，收市在１﹒１７４５的５０天線以上，趨勢仍向好，下方支持

１﹒１６８０、１﹒１６２０。



＊新西蘭央行將議息料不變＊



本周三，新西蘭聯儲舉行利率會議，市場預計維持利率不變。８月新西蘭第二次在全國範圍

內封鎖，經濟復甦非常不穩定，負利率政策工具可能成為央行考慮的選項。新西蘭經濟受到的衝

擊較第二季度的預期少，紐元跌幅亦較少。若新西蘭聯儲政策保持不變，紐元有望突破去年７月

的高位０﹒６７９０，上望０﹒６９水平。紐元兌美元現時在０﹒６７７５水平上落，能守住

２０天平均線０﹒６６８５，向上挑戰０﹒６８５５及０﹒６９３８。相反，若失守

０﹒６６８５，下望０﹒６５３５或０﹒６４６０。



周四瑞士央行利率會議，少部分投資者以瑞郎為避險貨幣，傳統上一旦國際政治局勢緊張，

或者經濟前景不明確時，瑞郎便成為資金避險處。瑞士央行行長Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｒｄａｎ表

示，瑞郎被嚴重高估，央行需要使用強有力的貨幣市場干預措施，以緩和瑞郎高估的壓力。言論

令市場對美元兌瑞郎關注，帶動美元兌瑞郎的價格，觀望瑞士央行對瑞郎匯率的言論。美元兌瑞

郎現時在０﹒９１００水平整固，趨勢往下，上方阻力０﹒９１５５、０﹒９３５５。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》



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