《陶冬天下－陶冬》聯儲不動股市跌宕，英國變招匯率受壓

《陶冬天下》上周有三大火頭，風險資產市場動盪不已，資金繼續去槓桿、去風險。第一火

頭是美國聯儲關於平均通脹目標的說明和市場的理解，資金認為貨幣當局不夠「鴿」；第二火頭

是白宮對源自中國的社交媒體的禁令，增強了市場對中美關係的擔憂，在中國有重大業務的科技

公司首當其衝；第三火頭是英國政府在議會強推國內市場法，觸發資金對無協議脫歐的憂慮，英

國央行又不合時宜地談論負利率，銀行股大跌，英鎊動盪。美股連續第三周調整，嚴重超買的科

技龍頭面臨沽壓，拖累全世界的科技公司連環下挫。聯儲公開市場委員會將前瞻性指引調整到

２０２３年前不會加息，但是市場不收貨，抱怨沒有更多的行動影響長期利率，十年期國債利率

應聲上揚，逼近０﹒７％。英國與歐洲之間的貿易談判不僅沒有進展，雙方指責升溫，英國保守

黨內部也出現強烈的不同聲音，英鎊受壓。日本選出新任首相，日圓升值，美元指數稍跌。黃金

上周有波動但是進帳有限。



美國聯邦儲備局上周舉行了大選前的最後一次例會，一如預料沒有新政策舉動出台，聚焦點

在解釋年會上正式提出的平均通貨膨脹目標。公開市場委員會做了必須要做的工作，１）承諾在

通貨膨脹沒有明顯持續高過政策目標的情況下不加息，以前瞻性指引看２０２３年底之前都不會

加息；２）根據近期數據大幅上調了經濟預測，但是強調疫情的不確定性和經濟的下行風險；

３）展示其一旦經濟下滑便進一步行動的決心。然而，市場對此卻不甚買帳，債市原本預期貨幣

當局立即行動壓低長債利率。筆者認為那是市場的誤讀。總統大選在即，政策中性是聯儲歷來的

傳統。在沒有巨大的經濟下行壓力和金融系統風險的情況下，本次會議以不變應萬變應該是板上

釘釘的。至於明年的政策走勢，那是明年的事情。目前所見的經濟數據大多好過預期，決策者沒

有理由此時加碼ＱＥ，平均通脹目標是未來的政策工具，講的是中期政策思路，並非應急措施。

筆者相信聯儲的話已經講得非常清楚了，只要沒有大的通脹意外，ＱＥ政策會長時間維持。市場

不應該執著於一時的政策得失。聯儲這次不出招不代表以後不出招，平均通脹指標的核心是更長

時間的擴張，這一點並沒有改變。



相對於聯儲，筆者覺得英格蘭銀行提出要仔細研究負利率的有效性更有新意，貨幣當局在暗

示其利率政策可能會出現變數。英國經濟的確在面臨重大不確定性，脫歐前景嚴重不明朗，硬脫

歐對經濟以及信心的傷害可能很大；疫情並未消停，新一波感染高峰已經出現，冬季是否有更大

的感染也未可知。對此英國央行決定投石問路，為明年初推進負利率政策鋪路。歐洲央行實施已

久的負利率政策並沒有得到英國同行的好評，大家對其有效性感到懷疑，並對銀行可能因此受到

的衝擊感到審慎。但是英格蘭銀行手中的牌十分有限，負利率政策實為不得已的手段。筆者相信

英國出現負利率尚非必然，央行也會盡力避免，但是如果硬脫歐出現，市場環境動盪、經濟陷入

螺旋式下滑，則不排除被動用。反而目前需要關注的是約翰遜內閣的談判態度。英國政府意識到

，之前承諾的貿易邊境處理方法激發了巨大的國內矛盾，甚至國家面臨分裂的危險。為了穩定國

內局勢，唐寧街不惜今天的我推倒昨天的我，試圖以國內法凌駕國際法來改寫貿易承諾，此舉不

僅惹來歐盟暴怒，也觸發五位前首相一致反對。７月英歐恢復貿易談判至今，協議不僅沒有實質

性進展，甚至出現大步倒退，雙方的互信基礎被進一步削弱。未來數周是年內能否達成有序脫歐

貿易協議的關鍵期，筆者對成果不樂觀，脫歐問題可能給股市、匯市帶來新的衝擊。



本周重要數據不多，美國耐用消費品訂單在急升三個月後放緩，歐洲ＰＭＩ繼續上揚。聚焦

點：１）圍繞中國社交Ａｐｐ以及台灣問題的中美角力；２）ＯＰＥＣ產能控制的攻防；３）歐

洲疫情的反彈。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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