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即市新聞

21/09/2020 09:26

《缸邊隨筆－石鏡泉》炒到２０２３？

　　《缸邊隨筆》上周四（１７日）美儲局議息會明言，至２０２３年前，美儲局不會加息。不
會加息，不等於不會減息，亦不等於不會行負利率。
　　
　　美儲局對挽救當前疲弱的美經濟情況，話仍有很多工具，不會彈盡糧絕。但筆者看，除了將
美聯邦基金利率徹底減至零（這是未曾做過的）外，尚有甚麼工具？買債券？買了Ｒｅｐｏ？做
了，擴資產表？擴了；但美國經濟仍是疲莫能興。唯一一個工具，但美儲局不敢用的，是負利率
，一行負利率，美匯可跌至筆者Ｎ年前預期的７８水平，兌日圓會到５８，兌人仔會到５﹒４╱
５﹒８。以前筆者不講何以此估，今天講講，但得從２０１５年１２月說起。
　
　　雷曼爆破後，如按傳統經濟政策，是應讓該死的企業死，該傷的企業傷，由市場之手，汰弱
留強，以備下一轉的經濟復甦。
　
　　不過，當時的聯儲局主席伯南克用了個「創傷」（筆者叫「創傷」，不是「創新」）的ＱＥ
去苟延喪屍企業，結果仍是喪屍終喪。上周五（１８日），標普５００換馬，其中一隻被踢出局
的是Ｅｘｘｏｎ　Ｍｏｂｉｌ。這曾是隻美國最大的資產股，石油真是這麼不值錢？何以今時要
入冷宮？原因多多，不談了。
　
　　ＱＥ延命了喪屍企業，「創傷」了美國經濟復甦的力度，美儲局是知道的。於是部署了個「
反創傷」行動，公布個年多長的縮表（即ＤｅＱＥ）計劃，並早半年前公布，希望市場可以早作
準備。並於２０１５年１２月，第一次將聯邦基金利率升息四分一厘。在之後的４年，這個漸進
式的縮表未帶來創傷，直到２０１９年９月１６日。哈！９月１６日，周年紀念呀！
　
　　在美儲局縮表之時，特朗普政府就大幅發債以支持其擴軍、擴福利及對華貿戰。結果就是美
儲局抽水，特朗普又抽水，兩者齊齊抽，市場就無水，出現了２０１９年９月１６日及１７日的
美隔夜利率抽上８厘及９﹒２５厘的高位，美儲局主席立推出個「創創傷」的措施，向市場泵水
，紓緩了隔夜利率市場的缺水壓力，這個危機算暫解決。但就將一個本來是「鷹」
（ＤｅＱＥ）的鮑威爾，迫成為個較鴿更鴿的「鵪鶉鮑威爾」。因為自此之後，鮑威爾絕不敢提
「加息」二字，一個不敢考慮加息的美儲局主席，即是自廢一臂，故今時美儲局謂要不加息至２
０２３年，不足為怪。前一次美儲局議息會，筆者已有文謂要低息５年，點止至２０２３年吖。
　
　　長期低息，有甚麼影響？
　
＊美改善就業要靠政府＊
　
　　美儲局希望長期低息，可以改善美國的就業人數，但同一時期美儲局又有報告指，美儲局政
策，不可能讓工資增加，或讓企業請人，這方面，要靠政府政策。的確面對下列，美儲局能做乜

　
　　（１）逾３８萬人去申請亞馬遜３﹒３萬份工，即１０人拼１份工，美儲局怎去為其餘落選
的９位人士去找工？
　
　　（２）有錢佬逃離美國，短線的是逃去加勒比海避疫，亦有有錢佬因個別地區如Ｎｅｗ
Ｊｅｒｓｅｙ要加稅而遷出，富人避稅，地區少了稅收，如何做地區建設，去振興經濟？
　
　　美儲局雖然明言暫不考慮負利率，這是因為一行負利率，美債的息稍高的優勢也無，加上美
鈔濫印，就會少了競爭力。日資不再買美債，歐資不再買美債，日、歐資自然要班資回國。所以
日圓可見５８，歐元可見１﹒７以上，而美匯自然會見７８。人仔又為何會見５﹒４╱５﹒８？
　
　　因為中國防疫、抗疫做得好，不是我說，是剛辭任的美國駐華大使布蘭斯塔德接受鳳凰專訪
時說。
　　
　　筆者以前謂，為甚麼ＭＳＣＩ、富時指數，在這些時期仍要加大對Ａ股擴容？簡單，
ＭＳＣＩ、富時指數機構是要服務於基金機構，基金界如認為未來的投資市場在邊，這些
ＭＳＣＩ、富時指數機構，就要去開拓那些市場，把該市場納入其指數成分股中，故除非特無譜
限制資金來華，不然只會有愈來愈多外資來華。因為隔鄰飯香，你不來，就無飯開，投資者要利
，怎到你不來？
　
　　２０２３年時的金融市場會如何？金融市場是用錢堆砌出來的，無水就散水，今時美國金融
市場已習慣了一缺水，美儲局就放水。所以ＱＥ是「創傷」，ＤｅＱＥ抽水想醫創傷，但不成，
Ｒｅｐｏ泵水是「創創傷」。結果是美儲局難抽水，除非美國不再發行債券，但可以嗎？
　
　　不可以的話，就是這個ＱＥ「創傷」，Ｒｅｐｏ「創創傷」的遊戲會停不了，一如日本的負
利率，一旦負了，便正不來。因為喪屍企業不死，一直吸食復甦的骨髓，是當美儲局上次公布議
息會議時的市場表現，可以啟示２０２３年美儲局能做甚麼，只要不放水，或言論不夠鴿，美股
已死畀你睇。美股要靠美儲局放水，而不是自身的盈利增長，這個股市如何了？
《資深投資者　石鏡泉》
　　
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