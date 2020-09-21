《日入而息》傳螞蟻集團上調集資額，匯控捱沽港股挫５０４點

《今天重點》﹡傳螞蟻集團上市集資額上調至３５０億美元

﹡本港整體消費物價連跌兩個月，８月通縮０﹒４％

﹡房地產協會表示桂山島與明日大嶼，兩者並不排斥；房地產協會倡發展桂山

島，料可供逾７０萬人居住

﹡關愛基金向合資格新來港定居人士派發１萬元津貼

﹡騰訊（００９００）ＷｅＣｏｍ是企業微信海外版，非ＷｅＣｈａｔ



《即日市況》﹡匯控捱沽，港股挫５０４點收２３９５０逾三個月低位，科指跌２％



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒６％，不可靠實體清單將出，外資見流走



《美元匯價》﹡美匯若低於９２﹒６０，或引另一波沽壓；歐元最新報１﹒１７８６╱

９０，日圓最新報１０４﹒０８╱１０



《公司資訊》﹡恆指公司推出恆生滬深港（特選企業）３００指數

﹡恆安標準人壽亞洲推出全新健康保險計劃

﹡山東黃金（０１７８７）擬發行４０億元人民幣可續期公司債券

﹡中海油（００８８３）南海油田開發項目投產

﹡中國平安（０２３１８）推出首隻ＵＣＩＴＳ系列基金

﹡太和（００７１８）被聯交所指未能維持足夠營運水平，將暫停股份買賣

﹡交行（０３３２８）與中投公司系統直管企業簽署戰略合作協定

﹡安寧控股（００１２８）俱樂部土地獲批改劃為住宅用途

﹡京東（０９６１８）成立上海雲計算公司，劉強東間接控股４５％

﹡承興（０２６６２）獲２００萬元貸款年息１０％，繼續停牌

﹡阜博（０３７３８）夥華數傳媒發展新媒體版權管理業務

﹡華住集團（０１１７９）僅超購近２﹒４倍，一手中籤率１００％

﹡復宏漢霖（０２６９６）乳腺癌藥於一期臨床研究完成首例患者給藥

﹡港交所（００３８８）據報籌建「ＦｉＮＩ」平台，有助縮短新股「Ｔ＋５

」周期

﹡華建（００４７９）上市委員會覆核聆訊維持取消上市地位決定

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下重組甘精胰島素注射液臨床試驗達成設計預期

﹡傳匯控（００００５）計劃裁減法國大部分涉及結構性衍生產品職位

﹡奧園健康（０３６６２）對連天美盈利能力有信心，期望成全國前三大醫美

集團

﹡維亞生物（０１８７３）收購新藥研發機構，涉８０００萬美元

﹡澳門勵駿（０１６８０）聯席主席周錦輝等出讓２成股權予陳榮煉，股份今

早復牌

﹡澳博（００８８０）黃金周博彩收入僅能恢復去年同期約三成水平

﹡藥明生物（０２２６９）計劃一拆三，維持每手５００股

﹡凱知樂（０２１２２）旗下ｋｋｐｌｕｓ開幕，首周末營業額４０萬元

﹡ＭＢＶ（０１９５７）行政總裁變更，今天起生效

﹡百勝中國（０９９８７）對第三季業務審慎樂觀，維持今年開至少８００家

新店目標

﹡中聯通（００７６２）８月上客量按月淨減８８﹒６萬戶，４Ｇ用戶淨增

１５８萬戶

﹡滙漢（００２１４）上周三在公開市場出售佳兆業證券，涉９７９７萬元

﹡高偉電子（０１４１５）委任Ｃｈｏ Ｙｏｕｎｇ Ｈｏｏｎ為聯合行政總

裁



《國企紅籌》﹡中國民航信息網絡（００６９６）與華東凱亞訂立華東凱亞遙牆機場分包協

議



《神州民企》﹡中國罕王（０３７８８）控股股東質押２﹒８億股

﹡騰訊（００７００）已全資持有廣州虎牙信息科技有限公司

﹡中國燃氣（００３８４）與中移動訂立戰略合作框架協議

﹡長汽（０２３３３）控股股東創新長城質押１﹒１６億股無限售流通Ａ股股

份



《中國要聞》﹡中國汽車晶片產業戰略聯盟成立，紫光集團為創始成員

﹡王健林注銷名下嘉興萬絡投資管理公司

﹡李克強赴上海考察，首站登上「喜馬拉雅」

﹡郵政局表示農村１００％鄉鎮已建郵政局，實現直接通郵

﹡新疆自治區政府增兩副主席，公安廳一把手任黨委常委

﹡文旅部表示國慶景區接待遊客量上調至承載量７５％

﹡北京年底將建成首個網聯雲控式高級別自動駕駛示範區

﹡商務部王受文稱設立新一批自貿區，彰顯擴大開放決心

﹡商務部鍾山調研雲南自貿區：打造成為對外開放新高地

﹡國務院印發北京、湖南、安徽自貿區總體方案

﹡習近平稱中國經濟穩中向好基本面未變

﹡人行１４００億逆回購利率持平，淨投放６００億；人行維持９月一年期及

五年期以上ＬＰＲ不變；８月債券市場發行各類債券６萬億人幣；數字貨幣

已完成技術儲備，具備落地條件；人行旗下媒體稱數字貨幣具備落地條件，

概念Ａ股炒高

﹡上海黃金交易所表示１至８月累計成交額大增逾６６％

﹡克拉奇周六結束訪台，台方稱曾討論七大經濟議題

﹡解放軍連日派十數架軍機迫台，蔡英文籲大陸勿挑釁

﹡深圳券商系統升級現漏洞，機構客戶險透支１１億元人民幣

﹡國債１０月９日起獲納入保證金，門檻１００萬元人民幣

﹡清華大學全資企業債券遭沽，每百元債價僅剩６３元

﹡廣東省和國家標準委簽署協議，共建大灣區研究中心

﹡美國晶片商ＡＭＤ獲向華為供貨許可

﹡財政部表示成功在港發行５０億元人民幣國債

﹡據報印度向馬爾代夫提供貸款，圖削中國在南亞影響力

﹡汪文斌稱中印兩國第六輪軍長級會談正在進行

﹡暴風集團進入退市整理期，首日復牌無懸念挫兩成跌停

﹡湖南省副省長何報翔稱湖南自貿區將對接大灣區戰略

﹡北京表示加大數字經濟政策傾斜和資金支持力度



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１２７９５﹒１２點



《其他消息》﹡與桂山島「兩條腿走路」？接近中方消息：兩者無排斥

﹡張達明稱施覺民辭任影響國際社會對香港司法制度信心

﹡潘曉穎母親要求陳同佳盡快往台灣投案

﹡房委會通過延長寬減轄下非住宅租戶租金六個月

﹡關愛基金向合資格新來港定居人士派發１萬元津貼

﹡有家屬擬控告公安，但吳秋北相信１２港人權利受保障

﹡中總提交《施政報告》建議，為後疫情和中美博奕新格局做好部署

﹡安老院「松山府邸」疑派錯藥令婆婆昏迷，社署已發警告信

﹡警方否認掌握潛逃港人通話記錄，稱賣豬仔指控失實

﹡中銀協助關愛基金派一萬元，每宗獲付１５０元行政費

﹡本港整體消費物價連跌兩個月，８月通縮０﹒４％

﹡梁兆基建議政府研發綠色債券集資，為防疫儲「子彈」

﹡陳茂波料今年度財赤增至逾三千億元，接近沙士後水平

﹡中原表示十大屋苑周末成交１６宗，按周增兩宗

﹡其士國際表示傲寓首批推不少於５０伙，最快月底開售

﹡房地產協會表示桂山島與明日大嶼，兩者並不排斥；房地產協會倡發展桂山

島，料可供逾７０萬人居住

﹡深股通額度全日流走２４億元；滬股通額度全日流走２４﹒１億元，陸股通

淨流出６５億

﹡沙中線醜聞吹哨者中科興業欠債未還被頒令清盤

﹡證監會暫時吊銷穎翔證券前持牌代表蒙煒燊牌照九個月



《大國博弈》﹡分析指中國發布不可靠實體清單是對開放成果保駕護航

﹡字節跳動表示方案不涉技術轉讓，５０億美元是交稅預測

﹡美國國會眾議院計劃立法禁止進口新疆強制勞動貨品

﹡商務部表示堅決反對美國對抖音微信進行「圍獵」打壓

﹡融資後仍掌ＴｉｋＴｏｋ八成股權，字節跳動概念股飆

﹡騰訊（００９００）ＷｅＣｏｍ是企業微信海外版，非ＷｅＣｈａｔ

﹡外交部表示克拉奇訪台是政治挑釁，不存在所謂海峽中線



《新冠肺炎》﹡本港新增６宗確診個案，４宗輸入涉及３名菲傭

﹡當局料港大患者非實驗室感染，反而污染環境機會較大

﹡港鐵周三起加強列車服務配合復課，中秋晚無通宵服務

﹡邱騰華稱旅遊氣泡需雙重保險，出發前到步後都檢測

﹡英國藥廠阿斯利康仍暫停疫苗美國測試

﹡張建宗稱周五出席財委會討論第三輪抗疫基金撥款申請

﹡梁子超稱輸入個案急增，呼籲航空公司把關

﹡港大實驗室１４個環境樣本呈陽性，４１人須檢疫

﹡港龍吉隆坡來港航班，被禁止著陸香港兩周

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