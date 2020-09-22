《華爾街內望》憂慮歐美重新實施封鎖，道指挫５０９點，納指微跌

《經濟通通訊社２２日專訊》市場憂慮美國及歐洲重新實施封鎖措施，加上美國國會可能推

遲通過新紓困方案，令人擔心經濟復甦比預期更漫長，美股周一（２１日）大幅下跌。

道指收跌５０９點或１﹒８４％，收報２７１４７點，不過盤中曾大挫逾９００點。標指收

跌３８點或１﹒１６％，報３２８１點。納指收跌１４點或０﹒１３％，報１０７７８點。華爾

街恐慌指標ＶＩＸ指數飆升至近兩周最高，收漲７﹒５５％至２７點。

英國暗示可能實施第二次全國封鎖，市場憂慮新一輪潛在商業限制，將威脅處於萌芽的經濟

復甦，並進一步給予股市帶來壓力。

除了已經頒布成法的約３萬億美元紓困計劃外，數周來國會就新紓困方案的規模和形式展開

的磋商一直未能打破僵局。

美國最高法院大法官金斯伯格去世，降低今年總統大選前國會通過平價醫療法案，亦即奧巴

馬醫保的可能性，因為有關法案合憲性挑戰舉行聽證時可能出現投票平局。

個股方面，工業股、能源股、金融股等價值股領跌。憂慮平價醫療法案出現阻礙，醫療保健

股大幅下跌，環球健康服務（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）跌

８﹒５８％。

另外航空、酒店、郵輪公司追隨歐洲同類大幅下挫，當中歐洲休旅股創下４月以來最大兩日

跌幅。

摩根大通、紐約梅隆銀行分別跌３﹒１％和４﹒０％，有傳近廿年來幾間跨國銀行轉移逾兩

萬億可疑資金。

電動貨車生產商Ｎｉｋｏｌａ大跌１９﹒３％，公司創辦人米爾頓辭去執行主席。通用汽車

跌４﹒７６％，公司表示將收購Ｎｉｋｏｌａ一成一股份。

網上會議軟件商Ｚｏｏｍ跳漲６﹒８％，市場預期新停擺措施將提振其使用量。

十年期國債收益率跌２﹒８個基點至０﹒６６６％，盤中曾一度跌至０﹒６４８％低位。

（ａｌ）

