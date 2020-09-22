《缸邊隨筆－石鏡泉》恒指９月是下調月

《缸邊隨筆》昨日（２１日）恆指挫５０４點。意外？事後孔明梗說不。



昨日急挫原因：



（１）中美關係惡化。



（２）又有中資科技股被打壓。



（３）匯控（００００５）兩邊不是人，被中又被美壓。



不過這些都是歷史原因，因為都是知之已久。



（１）２０１８年貿戰起，筆者已有文謂今次美國不是打錢，是打國運，是打美元帝國，今

時發展，清楚指向此。



美國一方面啟貿戰，跟著又在香港搞局，但兩年下來，都不見效益，必然惱羞成怒。最終？

又是那句，難免一戰，點打，在邊度打？遲些討論。筆者只相信，２０２０年中國不是１９００

年中國。



（２）美國要保持其霸主地位，１９８０年是㩒死了日本東芝的半導體崛起，２０００年是

強吞了法國的阿爾斯通的核電科技，今時是先壓中興（００７６３），再打華為，怎料遇上個不

要金、不要銀，卻是可吃苦、有遠見的任正非這硬漢子。全球都見到美國的橫行霸道，一如黑社

會大佬，打唔死花靚，真係好鬼醜㗎。



更麻煩的是，統一了中國領導層對發展半導體的決心。一直以來中國領導層對發展半導體和

芯片是半心半意，因為有批人，認為發展半導體業要花大錢，倒不如買外國的，做些不與外國有

競爭的ｓｅｃｔｏｒ，例如台積電，只做芯片代工；富士康，只做蘋果手機代工，即是不單要做

細，還要做奴僕。一個蘋果手機，材料美元計約２００多，富士康代工約１０元，蘋果利潤約

２００多。現象是富士康為了要在那１０美元代工錢有得賺，便要強逼工人超強勞動，多年前富

士康有工人頂唔順，便跳樓死，結果是：蘋果賺大錢，富士康賺小錢，還要背上個黑心僱主惡名

，但美國的人權議員就不會去視察，要改善蘋果加工廠的人權狀況。



特朗普打壓中國的電子工業犯了個低級錯誤，就是美國半導體和芯片的最大買家是中國，尤

其是華為。不讓華為買美國半導體、芯片，你叫這些美國半導體，芯片公司食乜？近日納斯達克

指數跌幅超道指、標普５００，怎會無因。



亦因此特朗普是永遠留一手，美公司賣嘢予中國，要向美政府申請。ＡＭＤ話，唔賣畀華為

我破產；高通話，唔賣畀華為我跳樓（上兩個場景是筆者估），白宮就會又開綠燈。



同樣甲骨文買ＴｉｋＴｏｋ會成事，是因為甲骨文老闆是特朗普支持者，出錢出力去助特朗

普上次當選，金主要搵銀，怎能不批，不然今次競選尚有金？至於微軟要出局，情理之內，因為

蓋茨曾指摘特朗普害死美國半導體業。



在打唔死華為，特朗普一定要打打其他弱者，以挽回面子，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊

（００７００）、中芯（００９８１）、小米（０１８１０），以至中興，都可以被拿出來祭旗

，由現在至選前，都會時有「驚嚇」，投資者不準備特朗普是特無譜時，受苦的是自己。老番如

何？美股是在９月初已沽貨，恆指又如何？下文講。



＊恆指９月是下調月＊



（３）自匯豐交回外匯基金管理權予特區政府，並走出鯉魚門時，筆者已指出，匯豐是國際

孤兒仔，無主權國家會罩佢。結果單在美國，跟哥倫毒犯洗錢又被拉，次按又「揹」，跟中國佬

洗錢又拉。孟晚舟案做二五仔就必定「拉」，「拉柴」個「拉」。



試問美國有哪家銀行不涉洗黑錢？但何解人家是靜雞雞被揭，你就揭上報紙頭條？朝中無人

嘛！



孟晚舟案，無論你匯豐是正義還是二五，就算阿爺今日不將你放入甚麼甚麼的名單，國內大

戶也要將錢移走，因為怕你初一之後又十五，死得。



上一段的意見，不是今時說，而是孟晚舟事後，筆者已為文指出，故今日匯豐之局是其來有

漸，匯豐會見幾多，不估。除非有特殊情況，今後不再評匯豐。



讀者可能知筆者近日有個閒談，每周一至五，評大市及估測六隻股的支持、阻力、入市、套

利、止蝕位。上周一（１４日）直指恆指是橫行待變，上周五（１８日），本欄有謂９月恆指傾

向走下，結果昨日便下破２４１╱２４０支持，這個支持位有古仔。



為甚麼筆者謂９月是下調月？簡單，自３１╱８起，期指有幾多天是上升的？



期指日綫已下破個可能的雙頂或頭肩頂走勢，頸線是２４１水平，除非今日（２２日）或明

日（２３日）期指回企２４１，如期指企２４０下三天，則下可望２１５區。



期指周線自２０１８年２月中美貿戰起，港股就跌，正常吖，其中有反彈都是在下降通道之

內，昨日期指是跌穿了支持軌。但如從另一角度看，期指是前周已跌穿了黑色的上升軌，上周是

反撲不成，結果就是在今周（昨日）急挫，量度跌幅也是２１５區。



與港股共跌的，還有美股，昨日場外美指也跌約５００多點，為何上周五１８日的四重結日

不跌，要在昨日跌？明天續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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